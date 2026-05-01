Пособия, маркировка и безвиз: что изменится для россиян с 1 мая

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости, Светлана Медведева. Поддержку многодетных семей расширят, некоторым гражданам повысят пенсии, а популярную у россиян страну можно будет посетить без визы. Об этих и других нововведениях мая — в материале РИА Новости.

Пенсии и пособия

Тем, кому в апреле исполнилось 80, с 1 мая автоматически удвоят фиксированную выплату к страховой пенсии — до 19 169,38 рубля. На это могут рассчитывать и те, кто в апреле получили первую группу инвалидности.

Кроме того, пересчитают надбавку к пенсии членам летных экипажей гражданской авиации и работникам угольной промышленности.

Раньше, если доход многодетной семьи хоть немного превышал прожиточный минимум, она теряла право на единое пособие в связи с рождением и воспитанием детей. Теперь право на ежемесячную выплату сохраняется, если среднедушевой доход превышает величину прожиточного минимума в регионе не более чем на десять процентов.

Суд и взыскание

Расширяется перечень доходов, на которые не может быть обращено взыскание. Под защитой — компенсации инвалидам и ветеранам. Например, взыскание не будет обращаться на компенсации за самостоятельно приобретенные инвалидами до 1 января 2025-го технические средства реабилитации, а также за содержание и ветеринарное обслуживание собаки-проводника.

С мая также меняется порядок пересмотра вступивших в законную силу судебных актов мировых судей и апелляционных актов районных судов — решения будут пересматривать не кассационные суды общей юрисдикции, а верховные суды республик, краевые, областные и равные им суды и их президиумы.

Если с решениями, принятыми в кассационном порядке президиумами верховных судов республик, краевых, областных и равных им судов или судьями данных судов, не согласны, сохраняется возможность дальнейшего обжалования в Верховном суде.

Безнадежная к взысканию задолженность

Если на 1 мая сумма налоговой задолженности физического лица в совокупности не превышает 500 рублей или сумма задолженности, не учитываемая в составе его совокупной обязанности, не превышает десяти тысяч рублей, она признается безнадежной к взысканию и подлежит списанию.

Речь идет о долгах , по которым ФНС обратилась в суд до 1 ноября 2025-го и на эту дату не получила вступившего в силу судебного акта, а также о задолженности, по которой заявление о взыскании не было направлено в суд до указанной даты.

СБП

Банк России опубликовал единый перечень тарифов на переводы через Систему быстрых платежей (СБП). Условия и стоимость переводов не изменились. Как пояснил регулятор, для граждан переводы до ста тысяч рублей в месяц остаются бесплатными.

Запрет на вывоз

Физическим, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям нельзя вывозить из России аффинированное (очищенное от посторонних примесей) золото в слитках, если их общий вес — более 100 граммов.

Исключение: драгметалл можно вывозить в государства — члены Евразийского экономического союза (Армению, Белоруссию, Казахстан, Киргизию) через воздушные пункты пропуска в международных аэропортах Внуково, Домодедово, Шереметьево (Москва), Кневичи (Владивосток). Обязательное условие — наличие разрешения Федеральной пробирной палаты.

Граждане могут вывозить слитки в государства — нечлены ЕАЭС через международные аэропорты Внуково, Домодедово, Шереметьево (Москва) и Кневичи (Владивосток). Требуется разрешение Федеральной пробирной палаты.

Организации и индивидуальные предприниматели могут вывозить золото в государства — нечлены ЕАЭС.

Безвизовый режим

С 11 мая вступает в силу соглашение между Россией и Саудовской Аравией о взаимной отмене визовых требований.

Россияне смогут въезжать на территорию королевства без визы и пребывать там непрерывно или суммарно до 90 дней в год, если поездка не связана с трудоустройством, получением образования или постоянным проживанием. Если же въезд осуществляется с этими целями либо для совершения хаджа или умры (паломничества) в период хаджа, потребуется виза.

Регистрационный учет

С 1 мая вступает в силу разработанный МВД порядок принятия решения о снятии гражданина с регистрационного учета при выявлении факта фиктивной регистрации по месту пребывания или по месту жительства. Основанием послужат вступивший в законную силу обвинительный приговор, постановление, определение суда либо процессуальный документ, оформленный органом дознания, а также вступившее в законную силу постановление по делу об административном правонарушении.

Маркировка

Производителям и импортерам нужно наносить коды маркировки на продукцию и подавать в систему маркировки отчеты об их нанесении и уведомления о вводе товаров в оборот.

Также вводится запрет на поставку строительных материалов (цемент, гипс, смеси) без маркировки.

© Depositphotos.com / ilolab Традиционный французский завтрак © Depositphotos.com / ilolab Традиционный французский завтрак

Обучение

В колледжах зачетные книжки и студенческие билеты будут оформлять по новым образцам.