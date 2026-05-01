Новая атака беспилотников ВСУ на Туапсе обошлась без жертв

15:27 01.05.2026 (обновлено: 15:53 01.05.2026)
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Очередная атака беспилотников ВСУ на Туапсе обошлась без жертв и пострадавших.
  • На территории морского терминала произошло возгорание, ситуация контролируемая, в тушении огня задействовали 143 человека и 25 единиц техники.
КРАСНОДАР, 1 мая - РИА Новости. Очередная атака беспилотников ВСУ на Туапсе обошлась без жертв и пострадавших, ситуация с пожаром в морском терминале контролируемая, заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
"Прошедшей ночью Туапсе снова был атакован беспилотниками. Обошлось без жертв и пострадавших. На территории морского терминала - вновь возгорание. Сейчас там работает мой заместитель. Как доложил Дмитрий Маслов, в тушении огня задействованы 143 человека и 25 единиц техники. Ситуация контролируемая", - написал Кондратьев в своем Telegram-канале.
Он отметил, что сейчас прикладываются все силы, чтобы не допустить попадания нефти в море.
"Для этого на реке перед выходом в морскую акваторию укрепляют защитное сооружение и поднимают дамбу, также заменили отработавшие боновые заграждения на новые. На месте продолжают очищать береговую линию и приводить в порядок улицы города. Благодарен всем за работу", - добавил Кондратьев.
