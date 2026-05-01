Новая атака беспилотников ВСУ на Туапсе обошлась без жертв

КРАСНОДАР, 1 мая - РИА Новости . Очередная атака беспилотников ВСУ на Туапсе обошлась без жертв и пострадавших, ситуация с пожаром в морском терминале контролируемая, заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Он отметил, что сейчас прикладываются все силы, чтобы не допустить попадания нефти в море.

"Для этого на реке перед выходом в морскую акваторию укрепляют защитное сооружение и поднимают дамбу, также заменили отработавшие боновые заграждения на новые. На месте продолжают очищать береговую линию и приводить в порядок улицы города. Благодарен всем за работу", - добавил Кондратьев.