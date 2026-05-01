14:08 01.05.2026
ВСУ мстят жителям Энергодара, заявил мэр

Глава Энергодара Пухов: ВСУ мстят жителям города за выбор жить в России

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава города Энергодар Максим Пухов заявил, что ВСУ мстят жителям города за их выбор жить в составе России.
  • ВСУ практически ежедневно наносят удары по Энергодару, в этом году погибли три человека, сообщил Пухов.
  • ЗАЭС, расположенная рядом с городом Энергодар, — самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе, с октября 2022 года перешла в собственность РФ.
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая - РИА Новости. ВСУ видят в жителях города-спутника Запорожской АЭС Энергодара врагов и мстят обстрелами за их выбор жить в составе России, сообщил РИА Новости глава города Максим Пухов.
ВСУ практически ежедневно наносят удары по Энегодару, только в этом году погибли три человека, сообщил ранее Пухов.
"ВСУ мстят жителям Энергодара. Для ВСУ все энергодарцы - враги, потому что не уехали в 2022 на Украину, а сделали свой выбор и остались жить и работать в своем родном городе, который стал неотъемлемой частью России", - сказал Пухов РИА Новости.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе: на станции насчитываются шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
