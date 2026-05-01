ВСУ мстят жителям Энергодара, заявил мэр

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая - РИА Новости. ВСУ видят в жителях города-спутника Запорожской АЭС Энергодара врагов и мстят обстрелами за их выбор жить в составе России, сообщил РИА Новости глава города Максим Пухов.

ВСУ практически ежедневно наносят удары по Энегодару, только в этом году погибли три человека, сообщил ранее Пухов.

"ВСУ мстят жителям Энергодара. Для ВСУ все энергодарцы - враги, потому что не уехали в 2022 на Украину, а сделали свой выбор и остались жить и работать в своем родном городе, который стал неотъемлемой частью России", - сказал Пухов РИА Новости.