ВСУ мстят жителям Энергодара, заявил мэр

- ЗАЭС, расположенная рядом с городом Энергодар, — самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе, с октября 2022 года перешла в собственность РФ.
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая - РИА Новости. ВСУ видят в жителях города-спутника Запорожской АЭС Энергодара врагов и мстят обстрелами за их выбор жить в составе России, сообщил РИА Новости глава города Максим Пухов.
ВСУ практически ежедневно наносят удары по Энегодару, только в этом году погибли три человека, сообщил ранее Пухов.
"ВСУ мстят жителям Энергодара. Для ВСУ все энергодарцы - враги, потому что не уехали в 2022 на Украину, а сделали свой выбор и остались жить и работать в своем родном городе, который стал неотъемлемой частью России", - сказал Пухов РИА Новости.
Мэр Энергодара назвал цель атак ВСУ на город
Вчера, 08:07