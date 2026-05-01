ВСУ загоняют минометами своих солдат на передовые позиции

ДОНЕЦК, 1 мая — РИА Новости. Командование ВСУ применяет миномёты для принуждения своих военнослужащих к выдвижению на позиции на добропольском направлении, сообщил РИА Новости заместитель командира роты группировки войск "Центр" с позывным "Касьян".

По его словам, такая информация поступает от захваченных в плен бойцов противника.

"Пленные рассказывали, что по их подразделениям могли открывать миномётный огонь, чтобы загонять их позиции, если они отказывались идти вперёд", — отметил он.

Военнослужащий уточнил, что речь шла о прямых угрозах.