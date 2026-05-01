08:07 01.05.2026
Мэр Энергодара назвал цель атак ВСУ на город

Пухов: ВСУ наносят удары по Энергодару, чтобы посеять панику

© Фото : соцсети
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ВСУ практически ежедневно наносят удары по Энергодару.
  • Цель атак — посеять панику и осложнить жизнь населению, сообщил глава города Максим Пухов.
  • В этом году от ударов ВСУ по городу погибли три человека.
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая - РИА Новости. ВСУ практически ежедневно наносят удары по городу-спутнику Запорожской АЭС Энергодару, преследуя цель посеять панику и осложнить жизнь населению, сообщил РИА Новости глава города Максим Пухов.
"Противник практически ежедневно атакует город. Пытается посеять панику и осложнить жизнь горожан, нанося удары, которые приводят к нарушению работы коммунальной инфраструктуры, держит в напряжении жителей, (их - ред.) психо-эмоциональное состояние", - сказал Пухов.
По его словам, только в этом году от ударов ВСУ по городу погибли три человека.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе: на станции насчитываются шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
