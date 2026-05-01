Мэр Энергодара назвал цель атак ВСУ на город

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая - РИА Новости. ВСУ практически ежедневно наносят удары по городу-спутнику Запорожской АЭС Энергодару, преследуя цель посеять панику и осложнить жизнь населению, сообщил РИА Новости глава города Максим Пухов.

"Противник практически ежедневно атакует город. Пытается посеять панику и осложнить жизнь горожан, нанося удары, которые приводят к нарушению работы коммунальной инфраструктуры, держит в напряжении жителей, (их - ред.) психо-эмоциональное состояние", - сказал Пухов.