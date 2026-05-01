Володин рассказал о законах, которые вступают в силу в мае

Володин: в мае расширяются меры поддержки многодетных семей и участников СВО

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В мае расширяются меры поддержки многодетных семей, участников СВО и их близких, а также вводится закон о полном госфинансировании производства и проката национальных анимационных фильмов для детей и юношества.
  • Многодетные семьи сохранят ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием детей, если их среднедушевой доход превышает величину прожиточного минимума в регионе не более чем на 10%.
  • С 28 мая вводится перечень показателей, критерии и периодичность оценки эффективности результатов реализации автошколами программ профессионального обучения водителей.
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. В мае расширяются меры поддержки многодетных семей, поддержки участников СВО и их близких, а также закон о полном госфинансировании производства и проката национальных анимационных фильмов для детей и юношества, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"Законы, вступающие в силу в мае. Расширение поддержки многодетных семей. Ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием детей сохранится в случае, если у многодетной семьи произошло небольшое увеличение доходов. Мера коснётся более 231 тысяч человек", - написал Володин в своем канале на платформе в "Макс".
По его словам, необходимо создавать условия, чтобы семей с детьми в России становилось как можно больше, от этого зависит будущее страны.
В публикации уточняется, что с 22 мая многодетные сохранят ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием детей, если их среднедушевой доход превышает величину прожиточного минимума в регионе не более чем на 10%, действие закона будет распространяться в беззаявительном порядке с начала 2026 года на всех, кто получает эту социальную выплату.
"Новые меры поддержки участников специальной военной операции и их близких: бесплатный проезд родственников к раненым сотрудникам Росгвардии (вступил в силу 25 апреля), предоставление квот при поступлении в высшие учебные заведения вдовам или вдовцам участников СВО (вступил в силу 25 апреля), защита доходов инвалидов и ветеранов от взыскания", - добавил председатель Госдумы, подчеркнув, что всего с 2022 года принято 164 федеральных закона в этой сфере, а на рассмотрении палаты парламента находится еще 10 законопроектов.
Кроме этого, в публикации сообщается, что с 6 мая предусматривается возможность полного государственного финансирования производства и проката национальных анимационных фильмов для детей и юношества, и уточняются формы государственной поддержки кинематографии, мера направлена на развитие отечественных студий.
С 28 мая, согласно сообщению, вводится перечень показателей, критерии и периодичность оценки эффективности результатов реализации автошколами программ профессионального обучения водителей, закон будет способствовать повышению качества их подготовки и поможет снизить аварийность на дорогах.
"Закон, вступающий в силу 28 мая. Уточняются полномочия ЦБ по верификации данных. Банк России будет использовать регистр сведений о населении в целях идентификации граждан в Центральном каталоге кредитных историй, а также для проверки соответствующих сведений", - добавляется в публикации.
