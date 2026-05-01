ВС России освободили Покаляное в Харьковской области

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Бойцы "Севера" установили контроль над селом Покаляное в Харьковской области.
МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Бойцы "Севера" взяли под контроль село Покаляное в Харьковской области, сообщило Минобороны.
"Военнослужащие штурмовых групп 71-й мотострелковой бригады <...> под прикрытием артиллерии и ударных БПЛА зашли и закрепились в селе. Противник пытался удержать контроль <...> за счет переброски опытных инструкторов механизированной бригады, но боевики ВСУ были уничтожены", — заявили в ведомстве.
Подразделения группировки "Север" освободили Покаляное в Харьковской области
© Инфографика
Подразделения группировки "Север" освободили Покаляное в Харьковской области
Там напомнили, что за прошедшую неделю российские военные освободили Бочково и Землянки в Харьковской области, а также Корчаковку, Новодмитровку и Таратутино в Сумской области.
Потери ВСУ на этом участке фронта составили более 1270 боевиков, шесть ББМ, 45 автомобилей, два артиллерийских орудия, пять станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, добавили в министерстве.
