В Германии отказали в визе священнику из России
09:53 01.05.2026 (обновлено: 09:54 01.05.2026)
В Германии отказали в визе священнику из России

В Германии священника РПЦ сочли угрозой безопасности и отказали в визе

  • Власти ФРГ отказали в визе доценту Московской духовной академии архимандриту Симеону (Томачинскому).
  • Отказ был получен из-за принадлежности священника к Русской православной церкви, которую власти ФРГ сочли «враждебной организацией».
  • Симеон был официально приглашен на Съезд православной молодежи Германии, который должен был пройти в Кельне с 3 по 7 июня.
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Доцент Московской духовной академии архимандрит Симеон (Томачинский) сообщил, что власти ФРГ отказали ему в визе для участия в религиозном форуме в Кельне, так как он представляет "враждебную организацию" - Русскую православную церковь.
"Получил отказ в немецкой шенгенской визе с формулировкой: "Одно или несколько государств-членов считают, что Вы представляете угрозу общественному порядку или внутренней безопасности". Когда я попросил объяснений у сотрудника консульства, мне ответили, что я принадлежу к враждебной организации", - написал отец Симеон в своем Telegram-канале.
"На мой вопрос: "Это Русская православная церковь - враждебная организация?" - был дан утвердительный ответ", - отметил он.
Отец Симеон пояснил, что был официально приглашен представителями Русской православной церкви заграницей на Съезд православной молодёжи Германии, который состоится в Кельне с 3 по 7 июня. Съезд, добавил Симеон, "проходит уже много лет, и всегда в нем участвовали священники из России".
По его словам, документы - официальные приглашения с подписями, на немецком языке от духовенства - граждан Германии - "были переданы в немецкое консульство, вместе с купленными билетами и прочей необходимой информацией".
"Отказ в визе для участия в чисто религиозных мероприятиях мне трудно приписать каким-то своим заслугам. Хотя это, безусловно, в некотором роде признание. Но больше это похоже на открытую дискриминацию Русской православной церкви. Гонения на Церковь расширили свои границы, с Украины на весь Евросоюз", - заключил священник.
