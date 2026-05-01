В Германии отказали в визе священнику из России

МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Доцент Московской духовной академии архимандрит Симеон (Томачинский) сообщил, что власти ФРГ отказали ему в визе для участия в религиозном форуме в Кельне, так как он представляет "враждебную организацию" - Русскую православную церковь.