В Германии отказали в визе священнику из России

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Доцент Московской духовной академии архимандрит Симеон (Томачинский) сообщил, что власти ФРГ отказали ему в визе для участия в религиозном форуме в Кельне, так как он представляет "враждебную организацию" - Русскую православную церковь.
"Получил отказ в немецкой шенгенской визе с формулировкой: "Одно или несколько государств-членов считают, что Вы представляете угрозу общественному порядку или внутренней безопасности". Когда я попросил объяснений у сотрудника консульства, мне ответили, что я принадлежу к враждебной организации", - написал отец Симеон в своем Telegram-канале.
"На мой вопрос: "Это Русская православная церковь - враждебная организация?" - был дан утвердительный ответ", - отметил он.
По его словам, документы - официальные приглашения с подписями, на немецком языке от духовенства - граждан Германии - "были переданы в немецкое консульство, вместе с купленными билетами и прочей необходимой информацией".
"Отказ в визе для участия в чисто религиозных мероприятиях мне трудно приписать каким-то своим заслугам. Хотя это, безусловно, в некотором роде признание. Но больше это похоже на открытую дискриминацию Русской православной церкви. Гонения на Церковь расширили свои границы, с Украины на весь Евросоюз", - заключил священник.