В Коми вертолет совершил жесткую посадку, есть пострадавшие

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 мая - РИА Новости. Частный вертолет, который должен был доставить вахтовиков в Ненецкий автономный округ, совершил жесткую посадку в Усинске в республике Коми, из 24 человек на борту пострадали восемь, сообщило региональное управление МЧС РФ.
Согласно сообщению ведомства, в службу спасения Усинска поступила информация о том, что при взлете с вертолетной площадки завалился на бок частный пассажирский вертолет МИ-8Т.
"Вертолет должен был совершить доставку вахтовиков в Ненецкий автономный округ. На борту находилось 24 человека. Пострадало восемь человек", - говорится в сообщении.
На месте происшествия работают подразделения Усинского пожарно-спасательного гарнизона. Причины случившегося устанавливаются.