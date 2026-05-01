В Коми вертолет совершил жесткую посадку, есть пострадавшие

16:48 01.05.2026 (обновлено: 17:21 01.05.2026)
В Коми из-за жесткой посадки вертолета с вахтовиками пострадали восемь человек

© Фото : Северо-Западная транспортная прокуратура
Последствия жесткой посадки вертолета МИ-8Т в Республике Коми
  • Частный вертолет МИ-8Т совершил жесткую посадку в Усинске (республика Коми).
  • На борту находилось 24 человека, восемь из них пострадали.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 мая - РИА Новости. Частный вертолет, который должен был доставить вахтовиков в Ненецкий автономный округ, совершил жесткую посадку в Усинске в республике Коми, из 24 человек на борту пострадали восемь, сообщило региональное управление МЧС РФ.
Согласно сообщению ведомства, в службу спасения Усинска поступила информация о том, что при взлете с вертолетной площадки завалился на бок частный пассажирский вертолет МИ-8Т.
"Вертолет должен был совершить доставку вахтовиков в Ненецкий автономный округ. На борту находилось 24 человека. Пострадало восемь человек", - говорится в сообщении.
На месте происшествия работают подразделения Усинского пожарно-спасательного гарнизона. Причины случившегося устанавливаются.
На месте крушения двухместного частного вертолёта на территории базы отдыха Ашатли-парк в Пермском крае - РИА Новости, 1920, 29.04.2026
Названа причина крушения вертолета в Пермском крае, где погибли двое
29 апреля, 14:33
 
