Краткий пересказ от РИА ИИ Венесуэла увеличит минимальный совокупный доход граждан до эквивалента 240 долларов, а пенсии — до 70 долларов.

Работодателям рекомендовано довести выплаты до указанного уровня, если они ниже.

Повышение доходов будет выплачено задним числом, начиная с 30 апреля.

МЕХИКО, 1 мая - РИА Новости. Власти Венесуэлы увеличат минимальный совокупный доход граждан до эквивалента 240 долларов, а пенсии - до 70 долларов, заявила уполномоченный президент Дельси Родригес.

"Минимальный интегральный доход достигнет эквивалента 240 долларов... наши пенсионеры будут получать пенсию в размере 70 долларов, что означает рост на 40%", - сказала она, выступая на митинге в Каракасе , который показал телеканал Telesur

По словам Родригес, речь идет о крупнейшем повышении доходов за последние годы. Она уточнила, что достигнутый уровень станет ориентиром и для частного сектора - работодателям рекомендовано довести выплаты до указанного уровня, если они ниже.

Минимальный доход в южноамериканской стране с 2022 года сохранялся на уровне 130 боливаров, что составляло менее 3,5 доллара США . Правительство страны в этой ситуации организовало систему дополнительных выплат - так называемого "бонуса экономической войны" в размере 150 долларов США и продовольственного бонуса в размере 40 долларов, которые получают госслужащие и пенсионеры.

Родригес на митинге также объявила о введении дополнительных выплат. В частности, предусмотрен специальный бонус профессионального и академического признания для работников стратегических отраслей. Эти доплаты будут начисляться вместе с повышением доходов.

Отдельный блок мер касается пенсионеров: помимо увеличения выплат, правительство запускает программу адресной поддержки пожилых граждан. Она включает создание мобильных бригад с участием медиков и специалистов по питанию, которые будут оказывать помощь на дому.

Родригес добавила, что все повышения будут выплачены задним числом — начиная с 30 апреля.

Решение было согласовано в рамках диалога между правительством, профсоюзами и бизнесом, где стороны договорились о мерах по повышению доходов и восстановлению покупательной способности населения.