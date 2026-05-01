Медведев рассказал, от чего зависит успех "Единой России"

- Медведев заявил, что успех "Единой России" зависит от единства в отстаивании интересов Родины.
- Заявление он сделал на пленарном заседании отчетно-программного форума партии "Единая Россия" "Есть результат!".
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 мая - РИА Новости. Успех "Единой России" зависит от единства в отстаивании интересов Родины, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии Дмитрий Медведев.
Медведев в пятницу выступил на пленарном заседании отчетно-программного форума партии "Единая Россия" "Есть результат!".
"От того, насколько едиными мы будем в отстаивании интересов нашей страны, нашей великой Родины, именно от этого и зависит успех "Единой России". И я уверен, что мы к этому успеху придем", - сказал Медведев.
