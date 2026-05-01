10:25 01.05.2026
В США рассказали о вкусе меда пчел, живущих в Белом доме

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Улей на территории Белого дома может производить мед со сложным и слегка цветочным вкусом благодаря разнообразию городских растений, заявил эксперт по пчеловодству Майкл Буш.
  • Президент США Дональд Трамп и его супруга Меланья показали королю Великобритании Карлу III и королеве Камилле новый улей, выполненный в виде Белого дома.
  • Майкл Буш выразил уверенность, что работа сотрудников службы безопасности и частые мероприятия на территории Белого дома не повлияют на жизнь пчел, если улей не расположен в зоне активного перемещения людей.
ВАШИНГТОН, 1 мая — РИА Новости. Улей на территории Белого дома может производить мед со сложным и слегка цветочным вкусом благодаря разнообразию городских растений, заявил РИА Новости эксперт по пчеловодству и автор книг по этой теме Майкл Буш.
Во вторник президент США Дональд Трамп и его супруга Меланья показали королю Великобритании Карлу III и королеве Камилле новый улей, выполненный в виде Белого дома. Демонстрация улья была включена в программу торжественного визита британского монарха.
"В любом городе много цветущих растений. Пчелы, как правило, хорошо себя чувствуют благодаря разнообразию растений, которые цветут в разное время. Мед различается в зависимости от растения. Мой городской мед обычно был сложным и отчасти цветочным по вкусу", - сказал Буш, отвечая на вопрос о возможном качестве меда с территории Белого дома.
По его словам, Вашингтон, как и другие города, может быть пригоден для содержания медоносных пчел при правильном уходе за ульем. Буш выразил уверенность, что работа сотрудников службы безопасности и частые мероприятия на территории Белого дома не повлияют на жизнь пчел, если только улей не расположен прямо в зоне активного перемещения людей.
"Пчелы будут жить где угодно при определенной плотности. Если они находятся в улье, ими легко управлять, а при возникновении каких-либо проблем можно легко заменить пчелиную королеву. Да, любое городское, пригородное или сельское место подходит. Я держал пчел в городах полвека", - добавил Буш, говоря о подходящих условиях для содержания этих насекомых.
Президент США Дональд Трамп с красным пятном на шее - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Терапевт Трампа объяснил красное пятно на его шее
2 марта, 23:07
 
