Краткий пересказ от РИА ИИ Улей на территории Белого дома может производить мед со сложным и слегка цветочным вкусом благодаря разнообразию городских растений, заявил эксперт по пчеловодству Майкл Буш.

Президент США Дональд Трамп и его супруга Меланья показали королю Великобритании Карлу III и королеве Камилле новый улей, выполненный в виде Белого дома.

Майкл Буш выразил уверенность, что работа сотрудников службы безопасности и частые мероприятия на территории Белого дома не повлияют на жизнь пчел, если улей не расположен в зоне активного перемещения людей.

ВАШИНГТОН, 1 мая — РИА Новости. Улей на территории Белого дома может производить мед со сложным и слегка цветочным вкусом благодаря разнообразию городских растений, заявил РИА Новости эксперт по пчеловодству и автор книг по этой теме Майкл Буш.

"В любом городе много цветущих растений. Пчелы, как правило, хорошо себя чувствуют благодаря разнообразию растений, которые цветут в разное время. Мед различается в зависимости от растения. Мой городской мед обычно был сложным и отчасти цветочным по вкусу", - сказал Буш, отвечая на вопрос о возможном качестве меда с территории Белого дома.

По его словам, Вашингтон , как и другие города, может быть пригоден для содержания медоносных пчел при правильном уходе за ульем. Буш выразил уверенность, что работа сотрудников службы безопасности и частые мероприятия на территории Белого дома не повлияют на жизнь пчел, если только улей не расположен прямо в зоне активного перемещения людей.