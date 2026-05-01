Рейтинг@Mail.ru
Зеленский построил на Украине целую мафиозную структуру, заявила Мендель
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Специальная военная операция на Украине
 
23:46 01.05.2026
Зеленский построил на Украине целую мафиозную структуру, заявила Мендель

Мендель: Зеленский построил на Украине целую мафиозную структуру

CC BY-SA 4.0 / Администрация Президента Украины / Юлия Мендель
Юлия Мендель - РИА Новости, 1920, 01.05.2026
CC BY-SA 4.0 / Администрация Президента Украины /
Юлия Мендель. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мендель заявила, что Владимир Зеленский построил на Украине мафиозную структуру.
  • Она добавила, что государственные учреждения Украины превращены в "личные банкоматы" приятелей Зеленского.
  • Мендель также заявила, что друзья Зеленского управляют правительством Украины.
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что он построил на Украине целую мафиозную структуру, а государственные учреждения страны превращены в "личные банкоматы" его приятелей.
"Зеленский не просто окружил себя командой - он построил целую мафиозную структуру. Используя жесткие ограничения военного положения в качестве прикрытия, он создал вертикаль власти... Государственные учреждения превращены в личные банкоматы (его - ред.) приятелей", - написала Мендель на своей странице в соцсети X, комментируя новую информацию издания "Украинская правда" по делу о коррупции, связанном с бизнесменом и соратником Зеленского Тимуром Миндичем.
Она отметила, что правительством Украины управляют друзья Зеленского и лояльные ему дельцы, которые взамен становятся неприлично богатыми.
По словам Мендель, приближенные Зеленского "дергали за ниточки", чтобы посадить своих людей в наблюдательные советы госучреждений, например в национализированный банк Sense Bank. Бывшая пресс-секретарь добавила, что друзья Зеленского выкачивали деньги из госпредприятий, которые скупали за копейки, и лично отбирали кандидатов на посты министров.
Ранее "Украинская правда" опубликовала данные, согласно которым группа лиц за счет связей с занимавшим на то время пост главой офиса Зеленского Андреем Ермаком и фигурирующим в скандальном деле о коррупции бизнесменом и соратником Зеленского Миндичем получила в распоряжение государственный Sense Bank и химический завод "Карпатнефтехим".
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 30.04.2026
"Это импичмент". В Киеве раскрыли тяжелую правду о состоянии Зеленского
30 апреля, 23:24
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВладимир ЗеленскийЮлия МендельТимур МиндичКарпатнефтехим
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала