Зеленский построил на Украине целую мафиозную структуру, заявила Мендель

МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что он построил на Украине целую мафиозную структуру, а государственные учреждения страны превращены в "личные банкоматы" его приятелей.

По словам Мендель, приближенные Зеленского "дергали за ниточки", чтобы посадить своих людей в наблюдательные советы госучреждений, например в национализированный банк Sense Bank. Бывшая пресс-секретарь добавила, что друзья Зеленского выкачивали деньги из госпредприятий, которые скупали за копейки, и лично отбирали кандидатов на посты министров.