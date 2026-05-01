23:18 01.05.2026
Бойня 2 мая в Одессе была спланирована заранее, заявила очевидица

Активистка Игнатьева: бойня в Доме профсоюзов в Одессе была спланирована заранее

Здание Дома профсоюзов в Одессе, возле которого проходит акция памяти по погибшим 2 мая 2014 года в результате беспорядков. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Активист одесского "антимайдана" Ольга Игнатьева заявила, что бойня 2 мая 2014 года в одесском Доме профсоюзов была спланированной акцией устрашения.
  • По ее словам, с середины апреля в Одессу стягивали "сотни майдановских боевиков", которые ждали сигнала для начала действий.
  • В ходе событий 2 мая в Доме профсоюзов отключили электричество и воду, а участники нападения заранее изучили расположение кабинетов и повредили пожарные трубы.
РИМ, 1 мая - РИА Новости. Бойня 2 мая 2014 года в одесском Доме профсоюзов была запланирована заранее, чтобы запугать жителей Украины, заявила РИА Новости участница тех событий, активистка одесского "антимайдана" Ольга Игнатьева.
"Бойня 2 мая - это спланированная акция устрашения, которая была запланирована, чтобы запугать весь украинский народ", - сказала собеседница агентства.
По ее словам, с середины апреля в Одессу стягивали "сотни майдановских боевиков", их распределяли в разные места.
"Те уже ждали момента, ждали сигнала, поэтому, естественно, это был акт устрашения", - сказала она.
Очевидица рассказала агентству, что в течение дня 2 мая в Доме профсоюзов отключили электричество и воду. По ее словам, бандеровцы, которые участвовали в бойне, заранее изучили расположение кабинетов, а также повредили пожарные трубы.
"Самое что интересное, бандерюга, который ворвался (в кабинет - ред.), он сразу раз и включил свет, даже не нащупывал выключатель. То есть он знал, они уже изучили все кабинеты, расположение выключателей и всего остального... Миллион раз подтверждается, что было все спланировано", - сказал она.
В Одессе 2 мая 2014 года после государственного переворота на Украине сторонники "евромайдана" и националисты напали на противников новой власти, выступавших с пророссийских позиций. После разгрома палаточного лагеря "антимайдана" на Куликовом поле его участники укрылись в Доме профсоюзов, который затем был подожжен. В результате трагедии, как сообщалось, погибли 48 человек, более 250 пострадали.
