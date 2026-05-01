Под Житомиром сотрудники ТЦК похитили настоятеля храма канонической УПЦ

МОСКВА, 1 мая – РИА Новости. Сотрудники военкомата в Житомирской области похитили настоятеля храма канонической Украинской православной церкви (УПЦ), он уже назначен в штурмовую бригаду, сообщает в пятницу украинский телеканал "Первый казацкий".