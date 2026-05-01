Под Житомиром сотрудники ТЦК похитили настоятеля храма канонической УПЦ

МОСКВА, 1 мая – РИА Новости. Сотрудники военкомата в Житомирской области похитили настоятеля храма канонической Украинской православной церкви (УПЦ), он уже назначен в штурмовую бригаду, сообщает в пятницу украинский телеканал "Первый казацкий".
"Выясняются ужасные подробности похищения работниками ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы - ред.) настоятеля храма Рождества Пресвятой Богородицы УПЦ в селе Новые Воробьи Житомирской области священноинока Ильи. Священнослужителя незаконно задержали представители полиции, а затем передали в руки ТЦК", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Первого казацкого".
По данным телеканала, при похищении против отца Ильи применили насилие, был использован перцовый баллончик. После этого священнослужитель около двух часов не мог прийти в себя, просил вызвать врача, однако ему отказали. Как сообщает телеканал, настоятеля храма уже назначили в 95-ю десантно-штурмовую бригаду ВСУ и незаконно удерживают в воинской части.
Украинские власти организовали масштабную в новейшей истории государства волну гонений на УПЦ Московского патриархата - самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства Украинской православной церкви, проводить "контрразведывательные мероприятия".
Сотни православных храмов УПЦ силой захватили украинские раскольники при поддержке местных властей, при этом "физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины". С 23 сентября 2024 года в государстве вступил в силу принятый Радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить Украинскую православную церковь.