ВСУ бросили инструкторов ПВО в бои под Волчанском - РИА Новости, 01.05.2026
Специальная военная операция на Украине
 
19:56 01.05.2026
ВСУ бросили инструкторов ПВО в бои под Волчанском

ВСУ бросили инструкторов ПВО в бои под Волчанском, они живут в среднем 10 дней

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Инструкторов ПВО ВСУ бросили в бои под Волчанском.
  • Командование украинской армии доукомплектовывает действующие на данном участке фронта штурмовые группы инструкторами Центра подготовки подразделений ПВО.
  • Средняя продолжительность жизни бывшего преподавателя учебного центра ВСУ в зоне боевых действий не превышает 10 дней.
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Инструкторы ПВО ВСУ брошены в бои под Волчанском, они живут в среднем 10 дней, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"На фоне колоссальных потерь ВСУ в Волчанском районе Харьковской области, командование украинской армии вынуждено доукомплектовывать действующие на данном участке фронта штурмовые группы инструкторами Центра подготовки подразделений противовоздушной обороны Сухопутных войск", - рассказал собеседник агентства.
По его словам, речь идет о войсковой части А4125, расположенной в селе Мала Любаша Ровненской области. Командиры ВСУ недовольны новым пополнением еще больше, чем насильно мобилизованными украинцами.
"Средняя продолжительность жизни бывшего преподавателя учебного центра ВСУ в зоне боевых действий не превышает и 10 дней", - рассказал собеседник агентства.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
Боевики ВСУ в Харьковской области массово отказываются ехать на передовую
1 октября 2025, 06:35
 
Специальная военная операция на УкраинеВолчанскХарьковская областьРовненская областьВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
