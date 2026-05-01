МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Инструкторы ПВО ВСУ брошены в бои под Волчанском, они живут в среднем 10 дней, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"На фоне колоссальных потерь ВСУ в Волчанском районе Харьковской области, командование украинской армии вынуждено доукомплектовывать действующие на данном участке фронта штурмовые группы инструкторами Центра подготовки подразделений противовоздушной обороны Сухопутных войск", - рассказал собеседник агентства.
По его словам, речь идет о войсковой части А4125, расположенной в селе Мала Любаша Ровненской области. Командиры ВСУ недовольны новым пополнением еще больше, чем насильно мобилизованными украинцами.
"Средняя продолжительность жизни бывшего преподавателя учебного центра ВСУ в зоне боевых действий не превышает и 10 дней", - рассказал собеседник агентства.
