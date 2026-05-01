- Европейские лидеры не в состоянии принять важные решения по урегулированию конфликта на Украине из-за внутриполитических проблем, пишет The Economist.
- Европейским странам приходится решать множество проблем коллективно, что требует компромиссов, на которые непопулярным политикам решиться непросто.
МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Европейские лидеры не в состоянии принять важные решения по урегулированию конфликта на Украине из-за истощающих их внутриполитических проблем, пишет The Economist.
"ЕС опирается на авторитет национальных лидеров, а он у них практически отсутствует. Назовем это коалицией ослабленных. Потакание строптивому партнеру по коалиции или укрощение евроскептически настроенного бунтаря-оппозиционера еще больше мешают соглашениям на уровне ЕС. Худшего момента и представить себе нельзя", — говорится в материале.
"Список проблем, которые европейским странам приходится решать коллективно, огромен: что делать с непостоянным президентом США Дональдом Трампом, обостряющимся энергетическим кризисом, продолжающимся конфликтом на Украине, слабой экономикой и затянувшимся процессом расширения? <…> Все это требует компромиссов — на которые непопулярным политикам решиться непросто. Слабость внутри страны мешает национальным лидерам действовать смело и решительно на европейской арене", — отмечается в публикации.
Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что для урегулирования украинского кризиса нужно признать российскую принадлежность Крыма, Донбасса и Новороссии.
