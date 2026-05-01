В Киеве задержали насельника Киево-Печерской лавры УПЦ

18:45 01.05.2026
© Фото : СПЖ - новости Православия/Telegram — Насельник Киево-Печерской лавры архимандрит Феофил (Кошовенко)
  • В Киеве сотрудники военкомата задержали насельника Киево-Печерской лавры архимандрита Феофила (Кошовенко).
  • Украинские власти организовали масштабную волну гонений на УПЦ Московского патриархата.
  • С 23 сентября 2024 года в Украине вступил в силу закон, позволяющий запретить Украинскую православную церковь.
МОСКВА, 1 мая – РИА Новости. Сотрудники военкомата в Киеве задержали насельника Киево-Печерской лавры архимандрита канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Феофила, сообщает Союз православных журналистов (СПЖ).
Киеве ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы – ред.) задержал насельника Киево-Печерской лавры архимандрита Феофила (Кошовенко)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СПЖ.
Где сейчас находится архимандрит УПЦ, пока неизвестно.
Украинские власти организовали масштабную в новейшей истории государства волну гонений на УПЦ Московского патриархата - самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства Украинской православной церкви, проводить "контрразведывательные мероприятия".
Сотни православных храмов УПЦ силой захватили украинские раскольники при поддержке местных властей. С 23 сентября 2024 года в государстве вступил в силу принятый Радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить Украинскую православную церковь.
