В Киеве задержали насельника Киево-Печерской лавры УПЦ

МОСКВА, 1 мая – РИА Новости. Сотрудники военкомата в Киеве задержали насельника Киево-Печерской лавры архимандрита канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Феофила, сообщает Союз православных журналистов (СПЖ).
Где сейчас находится архимандрит УПЦ, пока неизвестно.
Украинские власти организовали масштабную в новейшей истории государства волну гонений на УПЦ Московского патриархата - самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства Украинской православной церкви, проводить "контрразведывательные мероприятия".
Сотни православных храмов УПЦ силой захватили украинские раскольники при поддержке местных властей. С 23 сентября 2024 года в государстве вступил в силу принятый Радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить Украинскую православную церковь.