Киев может увеличить приток новобранцев в армию

Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:50 01.05.2026 (обновлено: 15:58 01.05.2026)
На Украине хотят снизить квоту для брони от мобилизации до 30%

© РИА НовостиКупол Верховной рады Украины
© РИА Новости
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На Украине обсуждают возможность уменьшения квоты для предоставления брони от мобилизации.
  • В Киеве рассчитывают, что такие меры обеспечат приток дополнительных новобранцев в армию в размере 350–400 тысяч человек.
  • Окончательного решения пока нет, против выступает экономический блок правительства, а в офисе Владимира Зеленского опасаются негативного влияния данных мер на социальное напряжение в обществе.
МОСКВА, 1 мая – РИА Новости. Власти Украины рассматривают вопрос уменьшения квоты для предоставления брони от мобилизации, таким образом увеличив приток дополнительных новобранцев в армию в 350-400 тысяч человек, сообщает украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на источники в правительстве.
"Одним из вариантов изменений в процессе мобилизации, который сейчас обсуждают власти, является уменьшение квоты для бронируемых сотрудников на критически важных предприятиях с нынешних 50% до 30%. В совокупности, как рассчитывают власти, эти меры должны обеспечить приток дополнительных новобранцев в армию в размере 350-400 тысяч человек", - говорится в сообщении в Telegram-канале издания.
Сейчас, как отмечает "Страна.ua", число забронированных составляет около 1,3 миллиона человек, но помимо критически важных предприятий с квотой в 50%, есть еще оборонные и энергетические предприятия с квотой в 100%, и ее снижать не планируется.
"Все забронированные стоят на воинском учете и ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы – ред.) известно, где они работают и живут. Поэтому буквально в первый же день отмены брони им могут быть вручены повестки прямо на рабочем месте", - добавили в издании.
Как пишет "Страны.ua", окончательного решения по вопросу уменьшения квоты пока нет, против выступает экономический блок правительства. Кроме того, в офисе Владимира Зеленского, по данным издания, опасаются негативного влияния данных мер на социальное напряжение в обществе.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
В миреУкраинаВладимир ЗеленскийЮлия МендельТимур МиндичСовет национальной безопасности и обороны Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала