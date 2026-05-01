Киев может увеличить приток новобранцев в армию

МОСКВА, 1 мая – РИА Новости. Власти Украины рассматривают вопрос уменьшения квоты для предоставления брони от мобилизации, таким образом увеличив приток дополнительных новобранцев в армию в 350-400 тысяч человек, сообщает украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на источники в правительстве.

"Одним из вариантов изменений в процессе мобилизации, который сейчас обсуждают власти, является уменьшение квоты для бронируемых сотрудников на критически важных предприятиях с нынешних 50% до 30%. В совокупности, как рассчитывают власти, эти меры должны обеспечить приток дополнительных новобранцев в армию в размере 350-400 тысяч человек", - говорится в сообщении в Telegram-канале издания.