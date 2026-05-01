Краткий пересказ от РИА ИИ
- На Украине обсуждают возможность уменьшения квоты для предоставления брони от мобилизации.
- В Киеве рассчитывают, что такие меры обеспечат приток дополнительных новобранцев в армию в размере 350–400 тысяч человек.
- Окончательного решения пока нет, против выступает экономический блок правительства, а в офисе Владимира Зеленского опасаются негативного влияния данных мер на социальное напряжение в обществе.
МОСКВА, 1 мая – РИА Новости. Власти Украины рассматривают вопрос уменьшения квоты для предоставления брони от мобилизации, таким образом увеличив приток дополнительных новобранцев в армию в 350-400 тысяч человек, сообщает украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на источники в правительстве.
"Одним из вариантов изменений в процессе мобилизации, который сейчас обсуждают власти, является уменьшение квоты для бронируемых сотрудников на критически важных предприятиях с нынешних 50% до 30%. В совокупности, как рассчитывают власти, эти меры должны обеспечить приток дополнительных новобранцев в армию в размере 350-400 тысяч человек", - говорится в сообщении в Telegram-канале издания.
Сейчас, как отмечает "Страна.ua", число забронированных составляет около 1,3 миллиона человек, но помимо критически важных предприятий с квотой в 50%, есть еще оборонные и энергетические предприятия с квотой в 100%, и ее снижать не планируется.
"Все забронированные стоят на воинском учете и ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы – ред.) известно, где они работают и живут. Поэтому буквально в первый же день отмены брони им могут быть вручены повестки прямо на рабочем месте", - добавили в издании.
Как пишет "Страны.ua", окончательного решения по вопросу уменьшения квоты пока нет, против выступает экономический блок правительства. Кроме того, в офисе Владимира Зеленского, по данным издания, опасаются негативного влияния данных мер на социальное напряжение в обществе.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
