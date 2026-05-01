15:05 01.05.2026 (обновлено: 17:46 01.05.2026)
Во Львове мужчину принудительно мобилизовали на территории детского сада

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На Украине мужчину принудительно мобилизовали на территории детского сада.
  • Инцидент предположительно произошел во Львове, на опубликованном видео четверо сотрудников военкомата насильно забирают сопротивляющегося мужчину.
  • Нехватка личного состава в ВСУ приводит к насильственным действиям сотрудников военкоматов и вызывает протесты.
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Мужчину принудительно мобилизовали на территории детского сада, по предварительным данным, инцидент произошел во Львове на западе Украины, сообщило украинское издание "Страна.ua", опубликовав видео.
"Видео принудительной мобилизации мужчины на территории детского сада. Воспитатель просит их прекратить, потому что рядом стоит ребенок. Предварительно, это Львов, но точные дата и место съемки неизвестны", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
На опубликованном видео четверо сотрудников военкомата насильно забирают сопротивляющегося мужчину с территории детского сада и садят его в автомобиль. Предположительно воспитатель детского сада обращается к ним с просьбой прекратить действия, сообщая: "на территории есть дети".
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
