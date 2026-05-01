На Украине мужчину принудительно мобилизовали на территории детского сада.

МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Мужчину принудительно мобилизовали на территории детского сада, по предварительным данным, инцидент произошел во Львове на западе Украины, сообщило украинское издание "Страна.ua", опубликовав видео.

На опубликованном видео четверо сотрудников военкомата насильно забирают сопротивляющегося мужчину с территории детского сада и садят его в автомобиль. Предположительно воспитатель детского сада обращается к ним с просьбой прекратить действия, сообщая: "на территории есть дети".