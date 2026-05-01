Источник: сербские и боснийские компании поставляют Украине военные товары

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Сербские предприятия продолжают предоставлять военную помощь киевскому режиму, несмотря на запрет, установленный Белградом, сообщил РИА Новости осведомленный источник.
Он счел показательным то, что ни одно сербское предприятие так и не наказали за незаконные поставки. По его мнению, введенные ограничения там воспринимают как формальность без угрозы последствий. Для их обхода из страны отправляют только комплектующие, а готовую продукцию собирают на территории третьих государств.
"В частности, речь идет о намерениях сербской компании Zenitprom d.o.o. поставить ВСУ 50 тысяч неуправляемых ракетных снарядов калибра 122 миллиметра для РСЗО "Град". В этой схеме участвует словенская фирма IZOP-K d.o.o., которая снабдит Zenitprom d.o.o. компонентами боеприпасов, включая пять тысяч взрывателей производства боснийской компании Binas d.d. Вместе с сербскими деталями их планируют направить в Польшу для окончательной сборки", — уточнил он.
По его словам, словенская фирма намерена обеспечить получение сертификата конечного пользователя от имени польского Минобороны.
Российская Служба внешней разведки ранее сообщала о поставках боеприпасов Киеву вопреки заявленному Белградом нейтралитету. После этого президент Сербии Александр Вучич обещал, что сделки будут отменять, если у властей возникнут вопросы к документам и конечному пользователю продукции. В июне прошлого года он заявил, что Сербия приостановила экспорт снарядов без особого разрешения.
Как заявлял глава российского МИД Сергей Лавров, Москва и Белград сохраняют достигнутое понимание по поводу попадания сербского оружия в распоряжение киевского режима.