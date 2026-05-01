Рейтинг@Mail.ru
Источник: сербские и боснийские компании поставляют Украине военные товары - РИА Новости, 01.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:19 01.05.2026 (обновлено: 16:42 01.05.2026)
Источник: сербские и боснийские компании поставляют Украине военные товары

Сербия и Босния и Герцеговина продолжили поставки военной продукции ВСУ

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС России осматривает боеприпасы, оставленные ВСУ в селе Александровка Херсонской области
Военнослужащий ВС России осматривает боеприпасы, оставленные ВСУ в селе Александровка Херсонской области - РИА Новости, 1920, 01.05.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Военнослужащий ВС России осматривает боеприпасы, оставленные ВСУ в селе Александровка Херсонской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сербские компании продолжают поставлять продукцию военного назначения на Украину.
  • Для обхода запрета из страны высылают лишь комплектующие.
  • Готовую продукцию собирают в других странах — например, в Польше при содействии Минобороны.
МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Сербские предприятия продолжают предоставлять военную помощь киевскому режиму, несмотря на запрет, установленный Белградом, сообщил РИА Новости осведомленный источник.
"Продолжаются поставки из Сербии и Боснии и Герцеговины через третьи страны на Украину продукции военного назначения", — сказал он.
Он счел показательным то, что ни одно сербское предприятие так и не наказали за незаконные поставки. По его мнению, введенные ограничения там воспринимают как формальность без угрозы последствий. Для их обхода из страны отправляют только комплектующие, а готовую продукцию собирают на территории третьих государств.
"В частности, речь идет о намерениях сербской компании Zenitprom d.o.o. поставить ВСУ 50 тысяч неуправляемых ракетных снарядов калибра 122 миллиметра для РСЗО "Град". В этой схеме участвует словенская фирма IZOP-K d.o.o., которая снабдит Zenitprom d.o.o. компонентами боеприпасов, включая пять тысяч взрывателей производства боснийской компании Binas d.d. Вместе с сербскими деталями их планируют направить в Польшу для окончательной сборки", — уточнил он.
По его словам, словенская фирма намерена обеспечить получение сертификата конечного пользователя от имени польского Минобороны.
Российская Служба внешней разведки ранее сообщала о поставках боеприпасов Киеву вопреки заявленному Белградом нейтралитету. После этого президент Сербии Александр Вучич обещал, что сделки будут отменять, если у властей возникнут вопросы к документам и конечному пользователю продукции. В июне прошлого года он заявил, что Сербия приостановила экспорт снарядов без особого разрешения.
Как заявлял глава российского МИД Сергей Лавров, Москва и Белград сохраняют достигнутое понимание по поводу попадания сербского оружия в распоряжение киевского режима.
В миреСербияРоссияБосния и ГерцеговинаВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны Польши
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала