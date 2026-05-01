Краткий пересказ от РИА ИИ
- Военнопленный ВСУ Николай Герман рассказал о нехватке кадров во всех структурах на Украине.
- По словам Германа, система бронирования от мобилизации на Украине коррумпирована: доступ к брони имеют те, кто может заплатить.
- Насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан приводят к скандалам и протестам.
КУРСК, 1 мая - РИА Новости. Военнопленный ВСУ Николай Герман рассказал РИА Новости, что массовая мобилизация привела к острой нехватке кадров во всех структурах на Украине.
"Во всех структурах людей не хватает. Потому что разбазарили людей. Где-то халатность какая-то. Где-то недавно в Ивано-Франковске коллапс с мусором был. Потому что бронь не продлили. Несколько дней там ничего не вывозилось. И так на каждом уровне", - рассказал Герман.
Он подчеркнул, что нужно наоборот увеличивать число людей в ремонтных бригадах и в ЖЭК. По его словам, власти якобы пытались упростить систему бронирования от мобилизации для таких специалистов, но на деле те, у кого есть доступ, бронируют своих людей за деньги, и числятся только на бумаге.
"В системе бронирования на том уровне те, кто имеет туда доступ, они бронируют своих людей за деньги. И он просто числится на бумаге. И катается там себе по морям, по океанам отдыхает. А работают опять те же три человека, эти три дедушки, которые уже по возрасту не подходят", - добавил пленный.
Герман сравнил эту проблему с болезнью, которая повсюду пустила метастазы. Он заявил, что на Украине воруют на всех уровнях, но по крайней мере для важных предприятий разбазаривают бронь, продавая ее тем, кто имеет деньги и власть.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18