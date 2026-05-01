"Уже сдыхает". В Киеве испугались происходящего на Украине

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Киевский режим довел украинцев до полной нищеты, в то время как элита купается в роскоши, заявил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала.
"У украинской верхушки из всех щелей золото и бриллианты сыплются, они не знают, куда их девать. <…> А 99 процентов населения уже сдыхает", — сказал он, комментируя продолжающийся коррупционный скандал на Украине.
По словам Соскина, у простых украинцев уже нет денег даже на хлеб и молоко.
"Вот такой уровень бедности, нищеты и грабежа на Украине. А эти с жиру бесятся", — заключил политолог.
В среду издание "Украинская правда" опубликовало новые данные о расследовании коррупции, которое проводит Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ).
Фигурирующий в скандальном деле о коррупции бизнесмен и соратник Владимира Зеленского Тимур Миндич обсуждал с занимавшим должность главы Минобороны Украины, а ныне секретарем Совета национальной безопасности Украины (СНБО) Рустемом Умеровым многомиллионные контракты в сфере обороны.
В частности, поднимался вопрос о компании по производству дальнобойных ударных дронов FirePoint, одним из бенефициаров которой может быть Миндич. Указывается, что фирма получает крупнейшие контракты от Минобороны, однако бизнесмен жалуется Умерову, что ее не дофинансируют, а также требует решить вопрос с поставкой бронежилетов, которые государство не принимает, потому что они некачественные. Умеров при этом не возражает.
Издание, кроме того, опубликовало диалог Миндича с другом Зеленского и его бывшим первым помощником Сергеем Шефиром, датированный летом 2025 года. Из их разговора "Украинская правда" делает вывод, что депутаты от партии "Слуга народа" Юрий Кисель и Александр Сова отдают Шефиру "50 процентов от заработков". Их происхождение не уточняется.