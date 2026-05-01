МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Киевский режим довел украинцев до полной нищеты, в то время как элита купается в роскоши, заявил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала.

В частности, поднимался вопрос о компании по производству дальнобойных ударных дронов FirePoint, одним из бенефициаров которой может быть Миндич. Указывается, что фирма получает крупнейшие контракты от Минобороны, однако бизнесмен жалуется Умерову, что ее не дофинансируют, а также требует решить вопрос с поставкой бронежилетов, которые государство не принимает, потому что они некачественные. Умеров при этом не возражает.