МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Западные элиты привели Украину к уничтожению, затянув конфликт с Россией, заявил американский политический обозреватель Такер Карлсон на своем YouTube-канале.
«
"Неоконсервативное лобби поддерживает конфликт на Украине. <…> Оно затянуло конфликт (с Россией. — Прим. ред.) за счет американских, а теперь и европейских налогоплательщиков до такой степени, что погибло огромное число украинских мужчин. <…> Таким образом, Украина как нация — та нация, что существовала пять лет назад, — прекратит существование. Точка", — признался журналист.
По его словам, такие потери населения дополнятся расхищением Западом сельскохозяйственных территорий Украины, что фактически легализовал Владимир Зеленский.
Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Украина давно превратилась в колонию Запада и рискует окончательно утратить свою государственность.
Президент Владимир Путин пояснял, что украинский народ стал жертвой устремлений США и Европы сохранить свое доминирование. По словам российского лидера, Запад, поощряя геноцид и террор в Донбассе, фактически превратил население Украины в пушечное мясо.