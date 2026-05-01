Такер Карлсон выступил с неожиданным признанием об Украине - РИА Новости, 01.05.2026
05:10 01.05.2026 (обновлено: 15:17 01.05.2026)
Такер Карлсон выступил с неожиданным признанием об Украине

Такер Карлсон: Запад довел Украину до уничтожения, затянув конфликт с РФ

© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL | Американский журналист Такер Карлсон
Американский журналист Такер Карлсон - РИА Новости, 1920, 01.05.2026
Американский журналист Такер Карлсон. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Такер Карлсон заявил, что западные элиты привели Украину к уничтожению, затянув конфликт с Россией.
  • По словам Карлсона, потери населения Украины дополнятся расхищением Западом сельскохозяйственных территорий страны.
МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Западные элиты привели Украину к уничтожению, затянув конфликт с Россией, заявил американский политический обозреватель Такер Карлсон на своем YouTube-канале.
«

"Неоконсервативное лобби поддерживает конфликт на Украине. <…> Оно затянуло конфликт (с Россией. — Прим. ред.) за счет американских, а теперь и европейских налогоплательщиков до такой степени, что погибло огромное число украинских мужчин. <…> Таким образом, Украина как нация — та нация, что существовала пять лет назад, — прекратит существование. Точка", — признался журналист.

По его словам, такие потери населения дополнятся расхищением Западом сельскохозяйственных территорий Украины, что фактически легализовал Владимир Зеленский.
Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Украина давно превратилась в колонию Запада и рискует окончательно утратить свою государственность.
Президент Владимир Путин пояснял, что украинский народ стал жертвой устремлений США и Европы сохранить свое доминирование. По словам российского лидера, Запад, поощряя геноцид и террор в Донбассе, фактически превратил население Украины в пушечное мясо.
В миреУкраинаТакер КарлсонРоссияСШАВладимир ЗеленскийМария Захарова
 
 
