Краткий пересказ от РИА ИИ Голландский политик Карел Бургер Дирвен просил Михаила Кокорича, владельца компании Destinus, наладить производство дальнобойного оружия для Украины.

Михаил Кокорич в переписке с Карелом Бургером Дирвеном рассказал о крылатой ракете "Рута", которую создают инженеры Destinus, и объяснил ее преимущества.

МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Голландский политик Карел Бургер Дирвен просил бывшего российского бизнесмена, владельца компании Destinus Михаила Кокорича наладить производство дальнобойного оружия для Украины, выяснило РИА Новости, изучив соцсети.

В октябре 2025 года Кокорич стал фигурантом уголовного дела, возбужденного против бывшего главы ЮКОСа Михаила Ходорковского* (признан иноагентом) и 22 членов "Антивоенного комитета России"** (нежелательная организация в РФ ). По сообщению ФСБ РФ, дело возбуждено по статье 278 УК России ("Насильственный захват власти или насильственное удержание власти") и частям 1, 2 статьи 205.4 УК России ("Организация террористического сообщества и участие в нем"). В перечне членов АКР** упоминается Михаил Кокорич. В середине ноября 2025 года Росфинмониторинг включил Кокорича в перечень террористов и экстремистов в РФ.

В соцсети LinkedIn директор и владелец Destinus Кокорич вступил в публичную переписку с голландским политиком Карелом Бургером Дирвеном, ранее занимавшем пост первого почётного консула Украины Нидерландах . Они обсуждали качество ракет, поставляемых из Европы на Украину. Дирвен заявил, что Европе нужно наращивать производство ракет, поскольку сроки поставок ракет Tomahawk из США или Taurus из Германии для Украины увеличились.

"Помогите Украине быстро наладить производство дальнобойного оружия. Нидерланды и европейские компании могут это сделать. Мы не можем терять больше времени", - написал Дирвен.

Кокорич, в свою очередь, поблагодарил Дирвена за внимание к его компании Destinus, дав пояснение о крылатой ракете "Рута", которую создают инженеры Destinus. В переписке бизнесмен объясняет, почему "Рута" не уступает по мощности американским и немецким ракетам.

"Рута" использует компактный турбореактивный двигатель (а не дорогой турбовентиляторный, как у Tomahawk). Ее планер примерно в два-три раза меньше и оптимизирован для тактического применения... Тактические крылатые ракеты, такие как "Рута" и системы типа "Штормовая тень" (SCALP) эффективны в диапазоне 200–400 километров, поскольку на этих дистанциях развернуто меньше высокоэффективных ПВО, а собственные усилия Украины по нанесению ударов и применению средств поражения на больших расстояниях ослабили многие передовые возможности противника", - сообщил Дирвену Кокорич.

По данным МО России, ряд европейских стран на фоне роста потерь и нехватки живой силы у ВСУ принял решение о наращивании производства дронов для Украины для ударов по территории России. По информации российского военного ведомства, "украинские" и "совместные" предприятия по выпуску БПЛА и компонентов для Украины расположены на территориях Великобритании, Германии, Дании, Латвии, Литвы, Нидерландов, Польши, Чехии. В частности, в этом перечне указано, что в Нидерландах, в городе Хенгело, находятся два филиала компании Destinus. Позднее министр обороны и вице-премьер Нидерландов Дилан Йешилгёз-Зегериус заявила, что королевство содействует Украине в производстве беспилотников. Нидерланды выделили 248 миллионов евро на беспилотники для Украины, которые производятся в обеих странах.

По данным СМИ, учредителем и владельцем Destinus является известный бывший российский бизнесмен Михаил Кокорич, сейчас живущий в Швейцарии . Сам Кокорич в интервью французскому журналу Challenges заявлял, что его компания продает Украине сотни беспилотников. Он также активно пишет об этом в соцсетях, сопровождая свои сообщения лозунгами на украинском языке. В соцсетях Кокорич называет себя основателем не только Destinus, но и компаний Astro Digital, Dauria Aerospace, Momentus. Кокорич родился в 1976 году в поселке Агинское Читинской области, а в 2024 году отказался от гражданства РФ, объяснив это "фундаментальным несогласием" с политикой страны.

* Признан иноагентом в России, внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.