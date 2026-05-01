Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:14 01.05.2026
Киев в пятницу должен заплатить МВФ около 183 миллионов долларов

© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson — Улица Крещатик в Киеве
Улица Крещатик в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Власти Украины в пятницу должны выплатить Международному валютному фонду (МВФ) первую серию из майских платежей в размере 183 миллионов долларов.
  • Правительство Украины должно до полуночи с пятницы на субботу (по времени Вашингтона) погасить проценты по обслуживанию задолженности на сумму 16 556 676 специальных прав заимствования (SDR) и осуществить серию платежей по процентам на сумму 116 902 599 SDR.
  • Украину ожидает еще один платеж 22 мая, который эквивалентен 85,7 миллиона долларов, а бюджет страны на 2026 год был принят с дефицитом в 1,9 триллиона гривен (45 миллиардов долларов).
ВАШИНГТОН, 1 мая - РИА Новости. Власти Украины в пятницу должны выплатить Международному валютному фонду (МВФ) по долгам первую серию из майских платежей в размере 183 миллионов долларов, а всего за месяц сумма составит почти 270 миллионов долларов, выяснило РИА Новости, изучив документы фонда.
Согласно данным МВФ, правительство Украины должно до полуночи с пятницы на субботу (по времени Вашингтона, 7.00 субботы мск) погасить проценты по обслуживанию задолженности на сумму 16 556 676 специальных прав заимствования (SDR). Кроме того, Киев должен осуществить серию платежей по процентам на сумму 116 902 599 SDR.
Юлия Свириденко - РИА Новости, 1920, 19.04.2026
Премьер Украины утверждает, что МВФ с пониманием отнесся к вопросу НДС
19 апреля, 22:22
По официальному курсу МВФ на 30 апреля, один SDR эквивалентен 1,372 доллара США.
Наряду с этим Украину ожидает еще один платеж 22 мая, который в переводе в американскую валюту эквивалентен 85,7 миллиона долларов, подсчитало РИА Новости.
Украина последние несколько лет формирует бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая покрывать его за счет западной помощи. Бюджет страны на 2026 год был принят с дефицитом в 1,9 триллиона гривен (45 миллиардов долларов).
Киев пытается закрывать дыры в бюджете за счет внешнего финансирования. Между тем на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных дискуссий, а партнеры все чаще предупреждают, что Киеву необходимо активизировать поиск источников для самофинансирования.
Киев - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
Украина до воскресенья должна выплатить МВФ крупнейший в 2026 году платеж
31 января, 06:11
 
В миреКиевУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала