Краткий пересказ от РИА ИИ ВСУ вербуют наемников, чтобы заполнить пустоты на фронте.

Наемников активно используют для ротации украинских военнослужащих, так как ценность последних для ВСУ выше.

МОСКВА, 1 мая – РИА Новости. ВСУ вербуют наемников, чтобы заполнить пустоты на фронте, сообщил РИА Новости источник, связанный с рынком вербовки колумбийцев на Украину и Ближний Восток.

"Наемников вербуют, в основном, чтобы "затыкать дыры", отправляют их в зону боевых действий", - поделился собеседник агентства.

Он отметил, что наемников активно используют для ротации украинских военнослужащих, потому что их ценность для ВСУ выше, чем иностранцев.

"Украинец ценится больше иностранца, поэтому за счет наемников производится ротация", - сказал он.