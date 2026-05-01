Вербовщик рассказал, зачем ВСУ нужны наемники

МОСКВА, 1 мая – РИА Новости. ВСУ вербуют наемников, чтобы заполнить пустоты на фронте, сообщил РИА Новости источник, связанный с рынком вербовки колумбийцев на Украину и Ближний Восток.
"Наемников вербуют, в основном, чтобы "затыкать дыры", отправляют их в зону боевых действий", - поделился собеседник агентства.
Он отметил, что наемников активно используют для ротации украинских военнослужащих, потому что их ценность для ВСУ выше, чем иностранцев.
"Украинец ценится больше иностранца, поэтому за счет наемников производится ротация", - сказал он.
Минобороны России неоднократно заявляло, что Киев использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик.
