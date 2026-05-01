Вербовщик рассказал, зачем ВСУ нужны наемники - РИА Новости, 01.05.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
03:18 01.05.2026
Вербовщик рассказал, зачем ВСУ нужны наемники

РИА Новости: ВСУ вербуют наемников для затыкания дыр на фронте

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ВСУ вербуют наемников, чтобы заполнить пустоты на фронте.
  • Наемников активно используют для ротации украинских военнослужащих, так как ценность последних для ВСУ выше.
МОСКВА, 1 мая – РИА Новости. ВСУ вербуют наемников, чтобы заполнить пустоты на фронте, сообщил РИА Новости источник, связанный с рынком вербовки колумбийцев на Украину и Ближний Восток.
"Наемников вербуют, в основном, чтобы "затыкать дыры", отправляют их в зону боевых действий", - поделился собеседник агентства.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 29.04.2026
ВСУ берут в наемники всех подряд без отбора, сообщил источник
29 апреля, 06:51
Он отметил, что наемников активно используют для ротации украинских военнослужащих, потому что их ценность для ВСУ выше, чем иностранцев.
"Украинец ценится больше иностранца, поэтому за счет наемников производится ротация", - сказал он.
Минобороны России неоднократно заявляло, что Киев использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
