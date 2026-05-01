Жена Зеленского может фигурировать на секретных записях, сообщила Мендель
02:17 01.05.2026 (обновлено: 02:25 01.05.2026)
Жена Зеленского может фигурировать на секретных записях, сообщила Мендель

Мендель: голос Зеленской может быть записан на аудиозаписях по делу о коррупции

  Бывшая пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель сообщила, что жена Владимира Зеленского Елена может быть записана на секретных аудиозаписях, сделанных Бюро по борьбе с коррупцией Украины.
  Она рассказала, что завтра действующий депутат парламента собирается публично зачитать еще больше этих записей.
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Жена Владимира Зеленского Елена может быть записана на секретных аудиозаписях, сделанных Бюро по борьбе с коррупцией Украины, сообщила бывшая пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель.
"Завтра действующий депутат парламента собирается публично зачитать ещё больше этих записей. Мне сказали, что среди записанных голосов может быть и голос самой первой леди", - написала Мендель в социальной сети Х.
Елена Зеленская - РИА Новости, 1920, 01.05.2026
Жена Зеленского зарегистрировала в ЕС бренд для бизнес-услуг и канцелярии
00:42
Мендель также сообщила, что сам Зеленский, который фигурирует на записях под кличкой "Вова", упоминается в них как участник сделки и владелец одного из четырех огромных роскошных особняков, строящихся в пригороде Киева.
Мендель также пишет о семи миллиардах долларов, которые предположительно "влились" в компанию по производству беспилотников, поддерживаемую друзьями Зеленского, Из этой суммы 20%, или почти полтора миллиарда долларов, должны были стать чистой прибылью для инсайдеров: ближайшего окружения Зеленского и министров, которых он лично назначил.
Это та самая компания, которую Зеленский постоянно рекламировал, лично демонстрируя иностранным инвесторам как историю успеха Украины, отмечает его бывший пресс-секретарь.
В конце апреля в распоряжении издания "Украинская правда" появилась часть пленок, на которых, как предполагается, фигурирующий в скандальном деле о коррупции бизнесмен и соратник Зеленского Тимур Миндич обсуждал с занимавшим должность главы минобороны Украины, а ныне секретарем Совета национальной безопасности Украины (СНБО) Рустемом Умеровым многомиллионные контракты в сфере обороны. Как утверждается, на части расшифровок некоторых разговоров, которые находятся в деле о коррупции, фигурирует более десяти человек.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 30.04.2026
"Это импичмент". В Киеве раскрыли тяжелую правду о состоянии Зеленского
Вчера, 23:24
 
В миреУкраинаВладимир ЗеленскийЮлия МендельТимур МиндичСовет национальной безопасности и обороны УкраиныКиев
 
 
