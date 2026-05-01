Краткий пересказ от РИА ИИ
- Четырнадцатая бригада ВСУ продолжает голодать на позициях, несмотря на общественный резонанс.
- После скандала в 14-й бригаде ВСУ произошли отставки, новым командиром назначен полковник Тарас Максимов.
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Четырнадцатая бригада ВСУ продолжает голодать на позициях, несмотря на общественный резонанс, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Новый командир бригады полковник Тарас Максимов, назначенный после отставки скандального Анатолия Лисецкого, видимо, решил, что пиар-акций с видеозвонками достаточно, чтобы заткнуть рты голодным солдатам", - рассказал собеседник агентства.
По его словам, неделю назад новый комбриг в режиме видеосвязи общался с военными 14-й бригады, демонстрировал обеспокоенность и обещал решить проблемы с ротацией.
"Сегодня появилось новое видео от тех самых боевиков 14-й бригады, в котором они показывают хлеб с плесенью и сухой горох, сброшенный с коптера", - рассказал собеседник агентства.
После резонанса главком ВСУ Александр Сырский дал задание командующему группировкой объединенных сил генерал-майору Михаилу Драпатому, в подчинении которого находится 10-й армейский корпус, провести проверку. Из-за скандала последовали отставки: командующим 14-й бригадой назначили полковника Тараса Максимова, а бригадный генерал Артем Богомолов возглавил 10-й армейский корпус. Богомолов оказался вымогателем: в 2014 году его осудили, но он избежал ответственности благодаря связям с экс-президентом Украины Петром Порошенко.
