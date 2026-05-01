Четырнадцатая бригада ВСУ продолжает голодать, несмотря на скандал

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Четырнадцатая бригада ВСУ продолжает голодать на позициях, несмотря на общественный резонанс, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

Громкий скандал разгорелся на Украине из-за плохих условий службы бойцов 14-й бригады ВСУ , которые были вынуждены месяцами обходиться без достаточного количества еды и воды. Последовали отставки.

"Новый командир бригады полковник Тарас Максимов, назначенный после отставки скандального Анатолия Лисецкого, видимо, решил, что пиар-акций с видеозвонками достаточно, чтобы заткнуть рты голодным солдатам", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, неделю назад новый комбриг в режиме видеосвязи общался с военными 14-й бригады, демонстрировал обеспокоенность и обещал решить проблемы с ротацией.

"Сегодня появилось новое видео от тех самых боевиков 14-й бригады, в котором они показывают хлеб с плесенью и сухой горох, сброшенный с коптера", - рассказал собеседник агентства.