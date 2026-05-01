Рейтинг@Mail.ru
Четырнадцатая бригада ВСУ продолжает голодать, несмотря на скандал
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
00:06 01.05.2026
Четырнадцатая бригада ВСУ продолжает голодать, несмотря на скандал

РИА Новости: бригада ВСУ продолжает голодать, несмотря на отставки и скандал

© REUTERS / Serhii KorovainyiУкраинские военные
Украинские военные
© REUTERS / Serhii Korovainyi
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Четырнадцатая бригада ВСУ продолжает голодать на позициях, несмотря на общественный резонанс.
  • После скандала в 14-й бригаде ВСУ произошли отставки, новым командиром назначен полковник Тарас Максимов.
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Четырнадцатая бригада ВСУ продолжает голодать на позициях, несмотря на общественный резонанс, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
Громкий скандал разгорелся на Украине из-за плохих условий службы бойцов 14-й бригады ВСУ, которые были вынуждены месяцами обходиться без достаточного количества еды и воды. Последовали отставки.
"Новый командир бригады полковник Тарас Максимов, назначенный после отставки скандального Анатолия Лисецкого, видимо, решил, что пиар-акций с видеозвонками достаточно, чтобы заткнуть рты голодным солдатам", - рассказал собеседник агентства.
По его словам, неделю назад новый комбриг в режиме видеосвязи общался с военными 14-й бригады, демонстрировал обеспокоенность и обещал решить проблемы с ротацией.
"Сегодня появилось новое видео от тех самых боевиков 14-й бригады, в котором они показывают хлеб с плесенью и сухой горох, сброшенный с коптера", - рассказал собеседник агентства.
После резонанса главком ВСУ Александр Сырский дал задание командующему группировкой объединенных сил генерал-майору Михаилу Драпатому, в подчинении которого находится 10-й армейский корпус, провести проверку. Из-за скандала последовали отставки: командующим 14-й бригадой назначили полковника Тараса Максимова, а бригадный генерал Артем Богомолов возглавил 10-й армейский корпус. Богомолов оказался вымогателем: в 2014 году его осудили, но он избежал ответственности благодаря связям с экс-президентом Украины Петром Порошенко.
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаАлександр СырскийПетр ПорошенкоВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала