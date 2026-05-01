"Как было — не будет". Евросоюз пересмотрел финансирование Украины

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости, Михаил Катков. ЕС не спешит выделять Киеву 90 миллиардов евро, требуя усилить борьбу с коррупцией и проводить менее расточительную финансовую политику. Для евроинтеграции это тоже основное условие. К чему готовят население Украины — в материале РИА Новости.

Украинская мечта

По словам источников Bloomberg, в ЕС изучают возможность треть выплат (30 миллиардов), предназначенных не для ВСУ, а для балансировки бюджета, поставить в зависимость от проведения непопулярных налоговых реформ.

В частности, предусмотреть 20-процентный налог на добавленную стоимость (НДС) для компаний, работающих по упрощенной фискальной системе, если их годовая выручка превышает четыре миллиона гривен (около 90,7 тысячи долларов). Сейчас такие компании платят минимальную ставку — пять процентов.

Также возникли сложности с кредитной программой Международного валютного фонда более чем на восемь миллиардов долларов. Киев уже получил полтора миллиарда, но следующий транш (в объеме 700 миллионов) заморозили. В марте украинские власти должны были изменить налоговое законодательство, однако парламент провалил реформу. МВФ ждет до июня.

По оценкам Минфина Украины, из-за льготной ставки НДС бюджет недополучает порядка 907 миллионов долларов в год. В Верховной раде, однако, беспокоятся, что ее отмена усилит внутреннюю политическую напряженность. Впрочем, бесконечно сопротивляться у Киева не получится. Даже если Зеленский уговорит Запад дать деньги без реформы, изменить финансовую систему его заставят ради евроинтеграции.

Решимость ЕС подтверждают не только источники Bloomberg, но и в Евросовете. Так, 23 апреля там увязали выдачу кредита в 90 миллиардов евро с соблюдением верховенства права, включая борьбу с коррупцией. Как уточняет украинское издание "Европейская правда", ничего нового в этом нет: те же условия сформулированы для вступления в ЕС.

Впрочем, тут нюансы. По данным Politico, речь о полноценном членстве вообще не идет. Киеву могут предоставить более широкий доступ к европейскому рынку и политическим институтам, но в статусе "присоединяющегося государства" — то есть без права голоса. Предложение разрабатывается при поддержке Франции и Германии.

Американская реальность

Если Брюссель выдвигает требования, то Вашингтон просто игнорирует взятые на себя обязательства. Сенатор-республиканец Митч Макконнелл в статье для The Washington Post отметил: Пентагон затягивает перечисление Киеву 400 миллионов долларов на военные нужды.

"Помощь Украине, которую мы одобрили несколько месяцев назад, сейчас пылится в Пентагоне", — возмутился он.

Конгресс утвердил эту сумму в рамках бюджета на 2026 финансовый год, однако военное ведомство, по словам сенатора, не отвечает на запросы законодателей по данной статье расходов. Макконнелл фактически обвинил замминистра войны по политическим вопросам Элбриджа Колби в саботаже решений парламента, уточнив, что тот "уже не первый раз" вставляет Киеву палки в колеса.

Напомним, теперь финансирование Украины встроено в основной бюджет США, а не проходит отдельными пакетами через экстренные дополнительные ассигнования, как было раньше. Это дает Пентагону больше юридических лазеек для срыва сроков под предлогом соблюдения регламентов.

А в команде Дональда Трампа и не скрывают, что не намерены больше платить Киеву. "Я говорил, что нам следует прекратить финансирование войны на Украине. И я по-прежнему так считаю", — сказал в середине апреля вице-президент Джей Ди Вэнс.

Европейское богатство

Эксперт Финансового университета при Правительстве России Денис Денисов полагает, что ЕС не оставит киевский режим без денег, но постарается максимально повысить эффективность кредитования и минимизировать сопутствующие риски.

"Во-первых, ни для кого не секрет, что Украина — крайне коррумпированное государство. Соответственно, европейские политики хотят, чтобы Киев как-то решал эту проблему, а не разворовывал поступающие из-за границы средства. Во-вторых — деньги и самим нужны. Для этого надо ослабить финансовую зависимость, отменив хотя бы налоговые льготы", — отметил собеседник РИА Новости.

По его словам, украинские власти могут игнорировать европейские требования, но тогда процесс усложнится и превратится просто в экстренное латание бюджетных дыр.

Замглавы Института стран СНГ Владимир Жарихин обратил внимание на то, что после поражения на выборах в Венгрии Виктора Орбана, блокировавшего кредит, у европейцев сразу появился целый ворох причин, по которым Киеву нельзя давать деньги.

"Дело, конечно, не в коррупции или несовершенстве финансовой системы. Обо всем этом в ЕС знали и раньше, что ничуть не мешало выделять средства. Главная причина, по которой европейцы передумали, — экономический кризис, который усугубился на фоне войны США и Израиля с Ираном. Страны ЕС решили, что в нынешних условиях им самим нужны зарезервированные для Украины миллиарды. Что касается американских властей, то они направляют все свободные ресурсы на борьбу с Тегераном", — рассуждает эксперт.