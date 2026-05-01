Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:36 01.05.2026
Страны Сахеля нанесли совместный удар по боевикам на севере Мали

© AP PhotoСитуация в Мали
Ситуация в Мали - РИА Новости, 1920, 01.05.2026
© AP Photo
Ситуация в Мали. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Вооруженные силы Мали, Нигера и Буркина-Фасо нанесли совместный авиаудар по позициям боевиков на севере Мали, сообщил саудовский спутниковый телеканал "Аль-Арабия".
"Мали, Нигер и Буркина-Фасо нанесли совместные массированные авиаудары по позициям вооруженных экстремистов на севере Мали", - говорится в сообщении.
Другие подробности не приводятся.
Генштаб армии Мали сообщил 25 апреля о нападении террористов на военные объекты, в том числе в столице Бамако. Президент переходного периода Мали Ассими Гоита заявил 28 апреля, что борьба с вооруженными группировками в стране будет продолжаться вплоть до полной нейтрализации боевиков.
В миреМалиНигерБуркина-Фасо
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала