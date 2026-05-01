В Туапсе на территории морского терминала из-за атаки БПЛА вспыхнул пожар

МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Возгорание на территории морского терминала произошло в Туапсе из-за атаки БПЛА ВСУ, пострадавших нет, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.
"В Туапсе в результате атаки БПЛА киевского режима произошло возгорание на территории морского терминала. Пострадавших нет, на месте работают специальные и экстренные службы", - говорится в сообщении.