Религия
 
11:28 01.05.2026
Священник рассказал, какой труд осуждают в Церкви

Священник Борисов: в Церкви могут осуждать труд, если он разжигает ненависть

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Священник Антоний Борисов рассказал, что труд может осуждаться, если он направлен на удовлетворение эгоистических потребностей, разжигание ненависти и хаоса.
  • Православная Церковь видит в труде сферу творческого раскрытия человека, но после грехопадения он стал преимущественно способом добывания средств к пропитанию.
  • По словам священника, труд может приносить радость, когда способствует развитию личности и укреплению Божественной гармонии в мире.
МОСКВА, 1 мая – РИА Новости. Труд может осуждаться, если направлен на удовлетворение эгоистических потребностей, разжигание ненависти и хаоса, считает доцент Московской духовной академии, клирик храма Воскресения Словущего в Брюсовом переулке священник Антоний Борисов.
Праздник Весны и Труда отмечают в России 1 мая.
"Коммунистическая идеология возвела труд на поистине религиозные высоты почитания – и оттуда он рухнул вместе с ней. Многие граждане постсоветской России иного понимания труда для себя не открыли: чаще всего рядовой россиянин рассматривает профессиональную деятельность как какую-то повинность, которой, если бы не зарплата, бросил бы заниматься, что печально", - сказал отец Антоний Борисов.
Согласно православному вероучению, после грехопадения первых людей – Адама и Евы – и их изгнания из рая, "характер трудовой деятельности изменился, приобретя страдательные свойства": Адам вынужден был в трудах добывать пищу, а Ева – в муках рожать детей, напомнил иерей.
"Православная Церковь видит в труде, прежде всего, сферу творческого раскрытия человека, которому в силу богоподобия дано быть сотворцом и соработником Господа. Но после грехопадения творческая составляющая труда ослабла; он стал для падшего человека преимущественно способом добывания средств к пропитанию. Однако именно в этом качестве труд был освящен воплотившимся Сыном Божиим – Иисусом Христом, который владел профессией плотника-строителя и не считал физическую работу греховной", - рассказал священник.
По его словам, этический пример Христа позволяет сделать вывод, что "сам по себе труд не является безусловной ценностью". "Труд может приносить радость, когда способствует развитию личности, укреплению Божественной гармонии в мире. Но трудовая деятельность может подвергнуться и осуждению. Прежде всего, тогда, когда она направлена на удовлетворение эгоистических потребностей, разжигает ненависть и хаос", - заключил собеседник агентства.
РелигияРоссияИисус ХристосМосковская духовная академия
 
 
