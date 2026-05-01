Священник рассказал, какой труд осуждают в Церкви

МОСКВА, 1 мая – РИА Новости. Труд может осуждаться, если направлен на удовлетворение эгоистических потребностей, разжигание ненависти и хаоса, считает доцент Московской духовной академии, клирик храма Воскресения Словущего в Брюсовом переулке священник Антоний Борисов.

Праздник Весны и Труда отмечают в России 1 мая.

"Коммунистическая идеология возвела труд на поистине религиозные высоты почитания – и оттуда он рухнул вместе с ней. Многие граждане постсоветской России иного понимания труда для себя не открыли: чаще всего рядовой россиянин рассматривает профессиональную деятельность как какую-то повинность, которой, если бы не зарплата, бросил бы заниматься, что печально", - сказал отец Антоний Борисов.

Согласно православному вероучению, после грехопадения первых людей – Адама и Евы – и их изгнания из рая, "характер трудовой деятельности изменился, приобретя страдательные свойства": Адам вынужден был в трудах добывать пищу, а Ева – в муках рожать детей, напомнил иерей.

"Православная Церковь видит в труде, прежде всего, сферу творческого раскрытия человека, которому в силу богоподобия дано быть сотворцом и соработником Господа. Но после грехопадения творческая составляющая труда ослабла; он стал для падшего человека преимущественно способом добывания средств к пропитанию. Однако именно в этом качестве труд был освящен воплотившимся Сыном Божиим – Иисусом Христом , который владел профессией плотника-строителя и не считал физическую работу греховной", - рассказал священник.