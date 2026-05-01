Священник назвал отказ в оплате честного труда грехом

МОСКВА, 1 мая – РИА Новости. Отказ в оплате честного труда является не только преступлением против человека, но и грехом перед Богом, рассказал РИА Новости доцент Московской духовной академии, клирик храма Воскресения Словущего в Брюсовом переулке священник Антоний Борисов.

Праздник Весны и Труда отмечают в России 1 мая.

"Трудящийся имеет право на вознаграждение. Православная церковь настаивает на том, что отказ в оплате честного труда является не только преступлением против человека, но и грехом перед Богом", - сказал Борисов.

Вместе с тем, он отметил, что полученные за усердный труд деньги "не должны разжигать внутри нас жадности или гордости".