Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
07:24 01.05.2026
Священник назвал отказ в оплате честного труда грехом

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкДевушка зажигает свечку
Девушка зажигает свечку - РИА Новости, 1920, 01.05.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Девушка зажигает свечку. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Священник Антоний Борисов заявил, что отказ в оплате честного труда является преступлением против человека и грехом перед Богом.
  • Священник подчеркнул, что деньги не должны разжигать в людях жадность или гордость.
  • Священник отметил, что деньги — это инструмент, которым следует ответственно и благочестиво пользоваться, например, помогая тем, кто не имеет возможности трудиться.
МОСКВА, 1 мая – РИА Новости. Отказ в оплате честного труда является не только преступлением против человека, но и грехом перед Богом, рассказал РИА Новости доцент Московской духовной академии, клирик храма Воскресения Словущего в Брюсовом переулке священник Антоний Борисов.
Праздник Весны и Труда отмечают в России 1 мая.
"Трудящийся имеет право на вознаграждение. Православная церковь настаивает на том, что отказ в оплате честного труда является не только преступлением против человека, но и грехом перед Богом", - сказал Борисов.
Вместе с тем, он отметил, что полученные за усердный труд деньги "не должны разжигать внутри нас жадности или гордости".
"Деньги не могут иметь самоценное значение. Они всего лишь инструмент, которым следует ответственно и благочестиво пользоваться. Например, помогая и утешая тех, кто не имеет возможности трудиться", - заключил собеседник агентства.
РелигияРоссияМосковская духовная академияРелигияПравославие
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала