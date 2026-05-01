Трамп не ответил, что будет делать, если сделка с Ираном не состоится

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Трамп не стал отвечать на вопрос о своих действиях в случае отсутствия сделки с Ираном.
- С чего бы мне говорить вам это, ответил он на вопрос журналиста.
ВАШИНГТОН, 1 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в пятницу не стал отвечать на вопрос о его действиях в случае отсутствия сделки с Ираном.
"С чего бы мне говорить вам это?" - ответил он на соответствующий вопрос журналиста, общаясь с прессой у Белого дома.
При этом в четверг американский лидер утверждал, что Иран отчаянно хочет заключить мирную сделку с Соединенными Штатами.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры кончились безрезультатно. При этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов.
