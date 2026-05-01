Трампа атаковала назойливая пчела

ВАШИНГТОН, 1 мая – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп отбился от пчелы, которую окрестил "злой".
"Это была злая пчела!" – заявил Трамп, дважды отогнав насекомое.
На территории Белого дома есть несколько ульев, последний был установлен в конце апреля по инициативе первой леди США Меланьи Трамп, он выполнен в форме самой резиденции.