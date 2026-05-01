Трамп в письме конгрессу сообщил о завершении боевых действий с Ираном

ВАШИНГТОН, 1 мая – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп направил письмо в конгресс, в котором он уведомляет о завершении боевых действий против Ирана, уточнив, что американский контингент останется в регионе для сдерживания потенциальных угроз со стороны Тегерана.

Согласно Закону о военных полномочиях 1973 года, президент США может использовать вооруженные силы за рубежом без разрешения конгресса до 60 дней. Как следует из этого порядка, срок военных полномочий Трампа по Ирану истекает 1 мая.