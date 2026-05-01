Трамп в письме конгрессу сообщил о завершении боевых действий с Ираном

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Трамп направил письмо в конгресс, в котором он уведомляет о завершении боевых действий против Ирана.
- Он уточнил, что американский контингент останется в регионе для сдерживания потенциальных угроз со стороны Тегерана.
- Согласно Закону о военных полномочиях 1973 года, президент США может использовать вооруженные силы за рубежом без разрешения конгресса до 60 дней.
ВАШИНГТОН, 1 мая – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп направил письмо в конгресс, в котором он уведомляет о завершении боевых действий против Ирана, уточнив, что американский контингент останется в регионе для сдерживания потенциальных угроз со стороны Тегерана.
"Седьмого апреля 2026 года я отдал приказ о двухнедельном прекращении огня. С тех пор режим прекращения огня был продлен. Начиная с 7 апреля 2026 года, между вооруженными силами Соединенных Штатов и Ирана не было зафиксировано ни одного случая обмена огнем. Боевые действия, начавшиеся 28 февраля 2026 года, прекращены", - говорится в письме Трампа.
"Соответственно, военное министерство продолжает при необходимости и по мере целесообразности корректировать расстановку сил в зоне ответственности в отдельных странах для противодействия угрозам со стороны Ирана и его прокси-сил, а также для защиты Соединенных Штатов, их союзников и партнеров", - добавил Трамп.
В письме Трампа также отмечается, что подробности изменений боеготовности войск США в регионе более детально изложены в секретном приложении к документу.
Согласно Закону о военных полномочиях 1973 года, президент США может использовать вооруженные силы за рубежом без разрешения конгресса до 60 дней. Как следует из этого порядка, срок военных полномочий Трампа по Ирану истекает 1 мая.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.
Трамп заканчивает одну войну и предупреждает о новой
30 апреля, 08:00