Трамп не обеспокоен истощением боезапасов в ходе операции против Ирана

ВАШИНГТОН, 1 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил, что не обеспокоен истощением боеприпасов в ходе операции Вашингтона против Ирана, так как Штаты якобы могут забрать вооружение из любой другой страны, где они его хранят.

"Нет. На самом деле, боеприпасов у нас больше, чем когда-либо. По всему миру у нас есть запасы, и мы можем воспользоваться ими, если понадобится. По всему миру у нас огромные запасы", - сказал Трамп в ответ на вопрос журналиста о том, обеспокоен ли он возможным истощением боезапасов США.