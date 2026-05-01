Трамп не обеспокоен истощением боезапасов в ходе операции против Ирана

ВАШИНГТОН, 1 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил, что не обеспокоен истощением боеприпасов в ходе операции Вашингтона против Ирана, так как Штаты якобы могут забрать вооружение из любой другой страны, где они его хранят.
"Нет. На самом деле, боеприпасов у нас больше, чем когда-либо. По всему миру у нас есть запасы, и мы можем воспользоваться ими, если понадобится. По всему миру у нас огромные запасы", - сказал Трамп в ответ на вопрос журналиста о том, обеспокоен ли он возможным истощением боезапасов США.
При это американский лидер утверждает, что в данный момент боезапасы США полностью укомплектованы.
В новом аналитическом докладе Центра стратегических и международных исследований (CSIS), вышедшем во вторник, сказано, что США рискуют столкнуться с критической нехваткой высокоточных ракет в будущих масштабных столкновениях из-за истощения арсеналов в ходе конфликта с Ираном.
Трампа не устроило последнее предложение Ирана
Вчера, 19:29