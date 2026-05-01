Трамп не обеспокоен истощением боезапасов в ходе операции против Ирана - РИА Новости, 01.05.2026
20:28 01.05.2026
Трамп не обеспокоен истощением боезапасов в ходе операции против Ирана

Трамп не обеспокоен истощением боезапасов США в ходе войны с Ираном

© РИА Новости / Стрингер | Президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне
Президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 01.05.2026
  • Трамп заявил, что не обеспокоен истощением американских боезапасов в ходе операции против Ирана.
  • Он утверждает, что США могут воспользоваться своими запасами вооружения по всему миру.
  • Аналитический доклад CSIS указывает на риск критической нехватки высокоточных ракет у США из-за истощения арсеналов в ходе конфликта с Ираном.
ВАШИНГТОН, 1 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил, что не обеспокоен истощением боеприпасов в ходе операции Вашингтона против Ирана, так как Штаты якобы могут забрать вооружение из любой другой страны, где они его хранят.
"Нет. На самом деле, боеприпасов у нас больше, чем когда-либо. По всему миру у нас есть запасы, и мы можем воспользоваться ими, если понадобится. По всему миру у нас огромные запасы", - сказал Трамп в ответ на вопрос журналиста о том, обеспокоен ли он возможным истощением боезапасов США.
При это американский лидер утверждает, что в данный момент боезапасы США полностью укомплектованы.
В новом аналитическом докладе Центра стратегических и международных исследований (CSIS), вышедшем во вторник, сказано, что США рискуют столкнуться с критической нехваткой высокоточных ракет в будущих масштабных столкновениях из-за истощения арсеналов в ходе конфликта с Ираном.
Президент США Дональд Трамп беседует с журналистами у Белого дома - РИА Новости, 1920, 01.05.2026
