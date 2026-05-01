Трамп начал закрытое совещание с разведкой из-за ситуации в Иране

Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:03 01.05.2026
Трамп начал закрытое совещание с разведкой на фоне неопределенности по Ирану

© REUTERS / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент США Дональд Трамп начал совещание с представителями разведки на фоне неопределенности действий в части операции против Ирана.
  • Трамп уверял, что морская блокада Ирана работает эффективнее, чем бомбардировки, в то время как президент Ирана Масуд Пезешкиан отмечал, что морская блокада США представляет собой угрозу для всего мира.
ВАШИНГТОН, 1 мая – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в пятницу начал совещание с представителями разведки на фоне неопределенности действий в части операции против Ирана, следует из его расписания.
Совещание состоится при продолжающейся паузе в боевых действиях и американской морской блокаде Ирана. Сам Трамп уверял, что "блокада работает куда эффективнее, чем бомбардировки". А президент Ирана Масуд Пезешкиан, напротив, отмечал, что морская блокада США представляет собой угрозу для всего мира.
При этом СМИ не исключали продолжение бомбардировок Ирана.
В частности, издание Axios сообщало, что военные подготовили план серии "коротких и мощных" ударов по иранским объектам с целью преодолеть тупик в переговорах с Тегераном по ядерной сделке и оказать давление на руководство исламской республики.
Блумберг же утверждало, что военные запросили отправку гиперзвуковой ракеты на Ближний Восток для возможного применения против Ирана.
В миреИранСШАТегеран (город)Дональд ТрампМасуд ПезешкианВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала