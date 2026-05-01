Трамп начал закрытое совещание с разведкой из-за ситуации в Иране

- Президент США Дональд Трамп начал совещание с представителями разведки на фоне неопределенности действий в части операции против Ирана.
- Трамп уверял, что морская блокада Ирана работает эффективнее, чем бомбардировки, в то время как президент Ирана Масуд Пезешкиан отмечал, что морская блокада США представляет собой угрозу для всего мира.
ВАШИНГТОН, 1 мая – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в пятницу начал совещание с представителями разведки на фоне неопределенности действий в части операции против Ирана, следует из его расписания.
Совещание состоится при продолжающейся паузе в боевых действиях и американской морской блокаде Ирана. Сам Трамп уверял, что "блокада работает куда эффективнее, чем бомбардировки". А президент Ирана Масуд Пезешкиан, напротив, отмечал, что морская блокада США представляет собой угрозу для всего мира.
При этом СМИ не исключали продолжение бомбардировок Ирана.
В частности, издание Axios сообщало, что военные подготовили план серии "коротких и мощных" ударов по иранским объектам с целью преодолеть тупик в переговорах с Тегераном по ядерной сделке и оказать давление на руководство исламской республики.
Блумберг же утверждало, что военные запросили отправку гиперзвуковой ракеты на Ближний Восток для возможного применения против Ирана.