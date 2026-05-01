Эксперт рассказал, как Трамп может продлить военные полномочия в Иране

ВАШИНГТОН, 1 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп может попытаться продлить срок своих военных полномочий в Иране за счет ранее объявленного прекращения огня с Тегераном, заявил РИА Новости почетный профессор политических наук Городского университета Нью-Йорка Томас Вайс.

Согласно Закону о военных полномочиях 1973 года, президент США может использовать вооруженные силы за рубежом без разрешения конгресса до 60 дней. Как следует из этого порядка, срок военных полномочий Трампа по Ирану истекает уже 1 мая.

"Скорее всего, он может заявить, что прекращение огня остановило 60-дневный отсчет и опираться на это", - сказал Вайс.

При этом, по оценке Вайса, голосование в конгрессе по вопросу военных полномочий может сложиться не в пользу Трампа, поскольку часть республиканцев обеспокоена своими электоральными перспективами на предстоящих в ноябре промежуточных выборах в конгресс.

"Думаю, что достаточно республиканцев обеспокоены своим положением в преддверии ноябрьских выборов, из чего следует, что голосование может обернуться против Трампа", - добавил профессор.