Эксперт рассказал, как Трамп может продлить военные полномочия в Иране

- Президент США Дональд Трамп может попытаться продлить срок своих военных полномочий в Иране за счет ранее объявленного прекращения огня с Тегераном.
- По оценке Томаса Вайса, голосование в конгрессе по вопросу военных полномочий может сложиться не в пользу Трампа, поскольку часть республиканцев обеспокоена своими электоральными перспективами на предстоящих в ноябре промежуточных выборах в конгресс.
ВАШИНГТОН, 1 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп может попытаться продлить срок своих военных полномочий в Иране за счет ранее объявленного прекращения огня с Тегераном, заявил РИА Новости почетный профессор политических наук Городского университета Нью-Йорка Томас Вайс.
"Скорее всего, он может заявить, что прекращение огня остановило 60-дневный отсчет и опираться на это", - сказал Вайс.
При этом, по оценке Вайса, голосование в конгрессе по вопросу военных полномочий может сложиться не в пользу Трампа, поскольку часть республиканцев обеспокоена своими электоральными перспективами на предстоящих в ноябре промежуточных выборах в конгресс.
"Думаю, что достаточно республиканцев обеспокоены своим положением в преддверии ноябрьских выборов, из чего следует, что голосование может обернуться против Трампа", - добавил профессор.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно. Трамп 21 апреля заявил, что продлевает перемирие до представления Тегераном предложений по урегулированию конфликта и завершения переговоров.