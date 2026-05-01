Часть Тернополя осталась без света

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Часть областного центра Тернополя на западе Украины осталась без электроснабжения, сообщил в пятницу мэр Сергей Надал.
О причинах отсутствия электроснабжения в нескольких районах города не уточняется.
Министр энергетики и первый вице-премьер Украины Денис Шмыгаль 16 января заявил, что в украинской энергетической сфере действует режим чрезвычайной ситуации. Директор украинской энергокомпании Yasno (входит в энергохолдинг ДТЭК) Сергей Коваленко заявил, что свет на Украине могут отключать более чем на 16 часов в сутки.
