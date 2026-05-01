В Татарстане подросток погиб, задев удочкой контактные провода - РИА Новости, 01.05.2026
13:07 01.05.2026
В Татарстане подросток погиб, задев удочкой контактные провода

Подросток погиб в Татарстане, задев удочкой контактные провода

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 01.05.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Зеленодольском районе Татарстана подросток погиб, задев удочкой контактные провода на железнодорожных путях.
  • Инцидент произошел между станциями «Васильево» и «Атлашкино» Горьковской железной дороги.
  • Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России организовало доследственную проверку по факту гибели подростка.
КАЗАНЬ, 1 мая - РИА Новости. Подросток погиб в Зеленодольском районе Татарстана, переходя железнодорожные пути и задев удочкой контактные провода, сообщил глава района Михаил Афанасьев.
По предварительным данным ведомства, в пятницу утром на 765-м километре между станциями "Васильево" и "Атлашкино" Горьковской железной дороги был травмирован электрическим током подросток, который по неосторожности задел удочкой контактную сеть. От полученных травм он скончался на месте происшествия.
"Трое подростков шли на рыбалку, и, переходя через железнодорожные пути, один из ребят соприкоснулся удочкой с проводами контактной сети, где напряжение достигает 27,5 тысяч вольт. Ребенок погиб на месте", - написал Афанасьев в Telegram-канале.
Глава района выразил соболезнования родным и близким подростка и отметил, что муниципалитет окажет семье погибшего всю необходимую поддержку.
Как уточняет Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России, по факту травмирования электрическим током 16-летнего подростка организована доследственная проверка по части 3 статьи 263.1 УК РФ (неисполнение требований транспортной безопасности на объектах транспортной инфраструктуры, если это деяние повлекло по неосторожности причинение смерти человеку).
