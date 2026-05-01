Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:05 01.05.2026
В России появился ГОСТ на сигаретный табак

© РИА НовостиТабак
Табак - РИА Новости, 1920, 01.05.2026
© РИА Новости
Табак. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В России появился новый ГОСТ на сигаретный табак.
  • ГОСТ устанавливает требования к ширине волокна резаного табака в изделиях, которые вступят в силу в июле текущего года.
  • Новый ГОСТ позволит использовать единый метод идентификации табачной продукции и повысит прозрачность рынка.
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Росстандарт принял новый ГОСТ на "начинку" сигарет - волокно, которое используется в табачных изделиях, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу ведомства.
ГОСТ устанавливает требования к ширине волокна резаного табака в изделиях. Они вступят в силу в июле текущего года.
"От ширины волокна зависит расход табака при производстве сигарет, масса табака в сигарете и в конечном итоге содержание смолы, никотина и монооксида углерода в дыме", - объяснили в Росстандарте.
Так, для трубочного табака ширина волокна должна быть более 1 миллиметра, а уже для курительного - меньше этого значения.
"ГОСТ позволит использовать единый метод идентификации табачной продукции, в том числе при проведении контрольных мероприятий, снизит риски возникновения противоречий при определении вида и типа продукции и повысит прозрачность рынка", - заключили в Росстандарте.
ОбществоФедеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала