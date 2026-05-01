В России появился ГОСТ на сигаретный табак

МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Росстандарт принял новый ГОСТ на "начинку" сигарет - волокно, которое используется в табачных изделиях, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу ведомства.

ГОСТ устанавливает требования к ширине волокна резаного табака в изделиях. Они вступят в силу в июле текущего года.

"От ширины волокна зависит расход табака при производстве сигарет, масса табака в сигарете и в конечном итоге содержание смолы, никотина и монооксида углерода в дыме", - объяснили в Росстандарте

Так, для трубочного табака ширина волокна должна быть более 1 миллиметра, а уже для курительного - меньше этого значения.