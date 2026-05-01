Лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо раскритиковал свадьбу украинского миллионера и финалистки конкурса "Мисс Украина — 2021" в Каннах, обвинив Киев в коррупции.
МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо раскритиковал свадьбу украинского миллионера и финалистки конкурса "Мисс Украина — 2021" в Каннах, обвинив Киев в коррупции.
Политик также призвал прекратить выделять средства Киеву из-за процветающей на Украине коррупции.
Ранее в Сети появились фото и видео свадьбы финалистки конкурса "Мисс Украина — 2021" Ники Кузнецовой и соучредителя украинской IT-компании Ники Ломии. Как выяснило РИА Новости, изучив фотографии, церемония состоялась в Каннах в историческом замке 1919 года с видом на Средиземное море. По данным украинской прессы, гуляния обошлись в пять-шесть миллионов долларов. Торжество вел бывший российский комик Максим Галкин*, выступали артисты Валерий Меладзе и Рики Мартин. Мероприятие вызвало большой резонанс, а на его участников, в том числе в социальной сети Facebook**, обрушились с критикой.
Согласно результатам опроса, проведенного украинским исследовательским агентством Info Sapiens в конце 2025-го — январе 2026 года, почти 90% граждан и более 75% представителей бизнеса на Украине считают коррупцию очень распространенным явлением в стране.
* Лицо, признанное иноагентом на территории РФ.
** Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.