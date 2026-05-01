Рейтинг@Mail.ru
"Могли бы пригласить": на Западе поразились свадьбе украинского миллионера - РИА Новости, 01.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:52 01.05.2026 (обновлено: 16:37 01.05.2026)
"Могли бы пригласить": на Западе поразились свадьбе украинского миллионера

Филиппо обвинил Киев в коррупции из-за свадьбы украинского миллионера в Каннах

Свадьба. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо раскритиковал свадьбу украинского миллионера и финалистки конкурса "Мисс Украина — 2021" в Каннах, обвинив Киев в коррупции.
МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо раскритиковал свадьбу украинского миллионера и финалистки конкурса "Мисс Украина — 2021" в Каннах, обвинив Киев в коррупции.
"Не будем забывать, что французы только что выписали Украине еще один многомиллиардный чек. При таком бюджете они (молодожены. — Прим. ред.) могли бы пригласить на свою свадьбу всю Францию!" — написал он в соцсети X.
Политик также призвал прекратить выделять средства Киеву из-за процветающей на Украине коррупции.
Ранее в Сети появились фото и видео свадьбы финалистки конкурса "Мисс Украина — 2021" Ники Кузнецовой и соучредителя украинской IT-компании Ники Ломии. Как выяснило РИА Новости, изучив фотографии, церемония состоялась в Каннах в историческом замке 1919 года с видом на Средиземное море. По данным украинской прессы, гуляния обошлись в пять-шесть миллионов долларов. Торжество вел бывший российский комик Максим Галкин*, выступали артисты Валерий Меладзе и Рики Мартин. Мероприятие вызвало большой резонанс, а на его участников, в том числе в социальной сети Facebook**, обрушились с критикой.
Согласно результатам опроса, проведенного украинским исследовательским агентством Info Sapiens в конце 2025-го — январе 2026 года, почти 90% граждан и более 75% представителей бизнеса на Украине считают коррупцию очень распространенным явлением в стране.
* Лицо, признанное иноагентом на территории РФ.
** Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
В миреУкраинаКанныКиевФлориан ФилиппоВалерий МеладзеРики Мартин (Энрике Моралес)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала