Девять человек и три фирмы фигурируют в иске ГП к Цаликову

МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Девять физических лиц и три юридических компании указаны ответчиками в иске Генеральной прокуратуры РФ об изъятии имущества у бывшего первого заместителя министра обороны Руслана Цаликова и его доверенных лиц, сказано в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

Ранее Басманный суд Москвы отправил Цаликова под домашний арест. Экс-замминистра обвиняется в создании преступного сообщества с использованием служебного положения, 12 эпизодах растраты и легализации денег, а также в двух эпизодах получения взятки. Хищения, по данным следствия, происходили с 2017 по 2024 год.