Девять человек и три фирмы фигурируют в иске ГП к Цаликову

МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Девять физических лиц и три юридических компании указаны ответчиками в иске Генеральной прокуратуры РФ об изъятии имущества у бывшего первого заместителя министра обороны Руслана Цаликова и его доверенных лиц, сказано в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
В иске фигурируют двое сыновей экс-министра — Даниэл и Заур Цаликовы, а также сам Руслан Цаликов.
Согласно материалам дела, истец — Генеральная прокуратура РФ. Ответчиками значатся: Гогаев Г. П., Гогаева Ю. Р., Гогичаев Ч. А., Гогичева Е. Р., Исаков Т. Ф., Марковская В. В., ООО "Доминус зед", ООО "Сандора", ООО "Тектум", Цаликов Д. Р., Цаликов З. Р., Цаликов Р. Х.
Иск поступил в Никулинский районный суд Москвы в четверг. В доход государства требуют обратить дорогостоящие земельные участки и здания в Подмосковье и Северной Осетии, оформленные на доверенных лиц и аффилированные организации, а также премиальные автомобили и денежные средства.
Ранее Басманный суд Москвы отправил Цаликова под домашний арест. Экс-замминистра обвиняется в создании преступного сообщества с использованием служебного положения, 12 эпизодах растраты и легализации денег, а также в двух эпизодах получения взятки. Хищения, по данным следствия, происходили с 2017 по 2024 год.