Захарова прокомментировала судебный процесс в Канаде по делу нациста Гунько - РИА Новости, 01.05.2026
14:11 01.05.2026 (обновлено: 14:12 01.05.2026)
Захарова прокомментировала судебный процесс в Канаде по делу нациста Гунько

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Захарова заявила, что решение суда по делу нациста Гунько станет знаковым для всей судебной системы Канады.
  • В суде Эдмонтона рассматривается иск о попытке восстановить научно-стипендиальный фонд, названный именем Гунько.
  • Бастрыкин заявил, что Гунько и его соучастники причастны к убийству не менее 500 граждан СССР, в том числе евреев и поляков.
МОСКВА, 1 мая – РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала судебное разбирательство в Канаде, связанное с попыткой реабилитации нациста Ярослава Гунько, заявив, что решение по данному вопросу станет знаковым для всей судебной системы Канады.
В апреле издание Edmonton Journal сообщило, что в суде Эдмонтона рассматривается иск о попытке восстановить научно-стипендиальный фонд, названный именем Гунько при институте украинских исследований Университета Альберты. Отмечается, что исход дела может повлиять на то, что университет будет делать с другими пожертвованиям от бывших членов дивизии СС, которые пожертвовали университету около 1,1 миллиона долларов.
"Посмотрим, хватит ли у вуза желания и воли самоочиститься от капиталов, полученных от повинных в геноциде советского народа бывших эсесовцев. Итоговое решение суда также будет рассматриваться как знаковое для всей судебной системы Канады", - написала она в своем Telegram-канале.
В сентябре 2023 года во время выступления Владимира Зеленского в парламенте Канады собравшиеся приветствовали 98-летнего украинского националиста Ярослава Гунько, в годы Второй мировой войны служившего в дивизии СС "Галичина". Тогдашняя глава МИД Канады Мелани Жоли призвала к отставке спикера палаты общин (нижняя палата парламента) Энтони Роты, который взял на себя вину за приглашение нациста. Произошедшее она назвала "абсолютно неприемлемым" и "позором для палаты, для канадцев". Позднее Рота объявил о своей отставке. Бывший тогда премьером Канады Джастин Трюдо принес извинения в связи со случившимся.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин ранее заявил в интервью РИА Новости, что Гунько, которого отказалась выдавать Канада, и его соучастники причастны к убийству не менее 500 граждан СССР, в том числе евреев и поляков. Он также отмечал, что преступники расстреливали людей, сжигали их в жилых домах, а также в костеле. Генпрокуратура РФ сообщала, что заочно обвиняемый в России украинский нацист Гунько (Хунка), которого отказалась выдавать Канада, объявлен в международный розыск. Он также добавлен в базу данных Интерпола. Позднее посол России в Оттаве Олег Степанов сообщил РИА Новости, что Москва продолжит добиваться экстрадиции Гунько, несмотря на попытки властей Канады защитить преступника.
