Владелец "Шератона" в Шереметьево не смог аннулировать американский бренд - РИА Новости, 01.05.2026
08:29 01.05.2026
Владелец "Шератона" в Шереметьево не смог аннулировать американский бренд

Суд отказал «Октагону» в аннулировании бренда Sheraton в России

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Суд по интеллектуальным правам отклонил иск компании "Октагон", управляющей гостиницей "Шератон Москва — отель аэропорт Шереметьево", о досрочном прекращении правовой охраны брендов Sheraton в России.
  • Американская компания расторгла соглашение о централизованных услугах с "Октагоном" в июле 2022 года и обязала прекратить использование своей интеллектуальной собственности.
МОСКВА, 1 мая – РИА Новости. Суд по интеллектуальным правам отклонил иск компании "Октагон", управляющей гостиницей "Шератон Москва – отель аэропорт Шереметьево", которая просила аннулировать в России три бренда американской Sheraton International, включая словесный знак обслуживания Sheraton и логотип сети, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Российская компания использовала название знаменитой международной сети отелей с 2016 года по лицензионному договору с правообладателем.
В июле 2022 года американская компания со ссылкой на потенциальное нарушение санкционного и антикоррупционного законодательства США уведомила его о расторжении соглашения о централизованных услугах в рамках договора оказания техподдержки, прекратила доступ к системам, сервисам и программному обеспечению, а также обязала прекратить использование интеллектуальной собственности.
Между тем, как сообщил истец суду, он не намерен отказываться от дальнейшего использования спорных обозначений в наименовании своей гостиницы, "в которую инвестированы значительные средства". "Октагон" подал в Роспатент заявки на регистрацию собственных брендов "Шератон" и Sheraton, предложил Sheraton International отказаться от своих знаков в РФ, а, получив отказ, обратился в суд с иском к американской компании о досрочном прекращении правовой охраны ее брендов.
Ответчик в суде заявил, что "действия истца носят характер шиканы", то есть такой формы злоупотребления правом, которая заключается в намерении причинить вред другому лицу. Он также отметил, что не препятствует истцу в использовании своих знаков "и не намерен препятствовать, ввиду возможного изменения геополитической обстановки и снятия ограничений на деятельность американских компаний на территории Российской Федерации".
Суд, отказывая ООО "Октагон" в исковых требованиях, согласился с доводами американской компании "о наличии в действиях истца признаков злоупотребления правом, что является самостоятельным основанием для отказа в иске".
Сеть отелей Marriott, работающая также под брендами Sheraton, Ritz-Carlton, Renaissance, в 2022 году объявила о приостановке деятельности в России. Сеть Sheraton основана в 1937 году и по состоянию на 2025 год насчитывала более 400 отелей в более чем 70 странах мира, включая Россию, где ее первый отель был открыт в 1992 году в Москве.
