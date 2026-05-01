Владелец "Шератона" в Шереметьево не смог аннулировать американский бренд

МОСКВА, 1 мая – РИА Новости. Суд по интеллектуальным правам отклонил иск компании "Октагон", управляющей гостиницей "Шератон Москва – отель аэропорт Шереметьево", которая просила аннулировать в России три бренда американской Sheraton International, включая словесный знак обслуживания Sheraton и логотип сети, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Российская компания использовала название знаменитой международной сети отелей с 2016 года по лицензионному договору с правообладателем.

В июле 2022 года американская компания со ссылкой на потенциальное нарушение санкционного и антикоррупционного законодательства США уведомила его о расторжении соглашения о централизованных услугах в рамках договора оказания техподдержки, прекратила доступ к системам, сервисам и программному обеспечению, а также обязала прекратить использование интеллектуальной собственности.

Между тем, как сообщил истец суду, он не намерен отказываться от дальнейшего использования спорных обозначений в наименовании своей гостиницы, "в которую инвестированы значительные средства". "Октагон" подал в Роспатент заявки на регистрацию собственных брендов "Шератон" и Sheraton, предложил Sheraton International отказаться от своих знаков в РФ , а, получив отказ, обратился в суд с иском к американской компании о досрочном прекращении правовой охраны ее брендов.

Ответчик в суде заявил, что "действия истца носят характер шиканы", то есть такой формы злоупотребления правом, которая заключается в намерении причинить вред другому лицу. Он также отметил, что не препятствует истцу в использовании своих знаков "и не намерен препятствовать, ввиду возможного изменения геополитической обстановки и снятия ограничений на деятельность американских компаний на территории Российской Федерации".

Суд, отказывая ООО "Октагон" в исковых требованиях, согласился с доводами американской компании "о наличии в действиях истца признаков злоупотребления правом, что является самостоятельным основанием для отказа в иске".