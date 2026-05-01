03:52 01.05.2026
Студент из Индонезии разрушает в соцсетях мифы западной пропаганды о России

Студент РУДН Эланг заявил, что после переезда в Россию решил разрушать мифы

Прохожие на территории парка "Зарядье" в Москве. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Индонезийский студент Эланг из Российского университета дружбы народов (РУДН) решил через социальные сети разрушать мифы западной пропаганды о России.
  • Эланг заявил, что его опыт жизни в России отличается от представлений, сформированных зарубежными медиа, и он видит Россию безопасной, спокойной и комфортной страной.
  • На TikTok-аккаунт студента подписаны около 67 тысяч человек, и он стремится показать индонезийской аудитории подлинную картину российской жизни.
ДЖАКАРТА, 1 мая - РИА Новости. Индонезийский студент Российского университета дружбы народов (РУДН) Эланг заявил РИА Новости, что после переезда в Россию решил через социальные сети разрушать мифы западной пропаганды о стране и показывать своей аудитории ее реальную жизнь.
"С детства я сталкивался со многими нарративами, которые представляли Россию в негативном свете. Но я понимал, что подача информации может быть односторонней... Когда я наконец приехал, мой опыт оказался совершенно иным по сравнению с тем, что я раньше представлял. Я увидел Россию безопасной, спокойной и комфортной страной", - рассказал он.
Эланг родом из индонезийского города Маланг и в настоящее время учится в РУДН по специальности "Международный туризм". Помимо учебы, он работает гидом, помогая индонезийским туристам и официальным делегациям лучше узнать Россию, а также активно развивает свои социальные сети.
По его словам, жизнь в России дала ему "гораздо более глубокое, реалистичное и многогранное понимание" страны, которое отличается от прежних представлений, сформированных зарубежными медиа.
Сейчас на TikTok-аккаунт студента подписаны около 67 тысяч человек. Через свои публикации он стремится показать индонезийской аудитории подлинную картину российской жизни.
"Я регулярно публикую контент, чтобы показывать более настоящий взгляд на то, какой Россия является на самом деле, а также вдохновлять других рассматривать обучение в России как ценный и перспективный опыт", - подчеркнул Эланг.
