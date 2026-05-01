Студент из Индонезии разрушает в соцсетях мифы западной пропаганды о России

Краткий пересказ от РИА ИИ
ДЖАКАРТА, 1 мая - РИА Новости. Индонезийский студент Российского университета дружбы народов (РУДН) Эланг заявил РИА Новости, что после переезда в Россию решил через социальные сети разрушать мифы западной пропаганды о стране и показывать своей аудитории ее реальную жизнь.
"С детства я сталкивался со многими нарративами, которые представляли Россию в негативном свете. Но я понимал, что подача информации может быть односторонней... Когда я наконец приехал, мой опыт оказался совершенно иным по сравнению с тем, что я раньше представлял. Я увидел Россию безопасной, спокойной и комфортной страной", - рассказал он.
По его словам, жизнь в России дала ему "гораздо более глубокое, реалистичное и многогранное понимание" страны, которое отличается от прежних представлений, сформированных зарубежными медиа.
Сейчас на TikTok-аккаунт студента подписаны около 67 тысяч человек. Через свои публикации он стремится показать индонезийской аудитории подлинную картину российской жизни.
"Я регулярно публикую контент, чтобы показывать более настоящий взгляд на то, какой Россия является на самом деле, а также вдохновлять других рассматривать обучение в России как ценный и перспективный опыт", - подчеркнул Эланг.