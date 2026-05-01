Студент из Индонезии разрушает в соцсетях мифы западной пропаганды о России

ДЖАКАРТА, 1 мая - РИА Новости. Индонезийский студент Российского университета дружбы народов (РУДН) Эланг заявил РИА Новости, что после переезда в Россию решил через социальные сети разрушать мифы западной пропаганды о стране и показывать своей аудитории ее реальную жизнь.

"С детства я сталкивался со многими нарративами, которые представляли Россию в негативном свете. Но я понимал, что подача информации может быть односторонней... Когда я наконец приехал, мой опыт оказался совершенно иным по сравнению с тем, что я раньше представлял. Я увидел Россию безопасной, спокойной и комфортной страной", - рассказал он.

Эланг родом из индонезийского города Маланг и в настоящее время учится в РУДН по специальности "Международный туризм". Помимо учебы, он работает гидом, помогая индонезийским туристам и официальным делегациям лучше узнать Россию, а также активно развивает свои социальные сети.

По его словам, жизнь в России дала ему "гораздо более глубокое, реалистичное и многогранное понимание" страны, которое отличается от прежних представлений, сформированных зарубежными медиа.

Сейчас на TikTok-аккаунт студента подписаны около 67 тысяч человек. Через свои публикации он стремится показать индонезийской аудитории подлинную картину российской жизни.