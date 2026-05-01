Статуэтку "Оскар", которую Таланкин* потерял при перелете, нашли

- Статуэтку "Оскар", которую режиссер Павел Таланкин* потерял при перелете из Нью-Йорка во Франкфурт, нашли.
- Авиакомпания Lufthansa подтвердила, что "Оскар" находится в безопасности и будет возвращен владельцу..
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Статуэтка "Оскар", которую режиссер Павел Таланкин, признанный в РФ иноагентом, потерял при перелете из Нью-Йорка во Франкфурт, найдена, передает агентство Рейтер со ссылкой на представителя немецкого авиаконцерна Lufthansa.
В пятницу газета New York Post сообщила, что, по словам самого Таланкина, в аэропорту Нью-Йорка JFK сотрудники службы безопасности на транспорте (TSA) не разрешили ему пронести награду в салон. Проверяющие сочли ее потенциальным оружием. Таланкин был вынужден сдать ее в багаж, но по прилете во Франкфурт обнаружил, что коробка и ее содержимое отсутствуют.
"Мы можем подтвердить, что "Оскар" найден и находится в безопасности у нас во Франкфурте. Мы поддерживаем прямой контакт с пассажиром, чтобы как можно скорее организовать ее личный возврат", - заявил агентству представитель авиаконцерна.
По словам представителя, компания сожалеет о причиненных неудобствах и уже принесла извинения Таланкину.
Министерство юстиции России включило проживающего ныне за границей бывшего педагога Таланкина в реестр иностранных агентов. По информации министерства, Таланкин принимал участие в создании и распространении материалов и сообщений иноагентов и нежелательных на территории РФ организаций, выступал против проведения специальной военной операции на Украине, а также распространял недостоверную информацию о принимаемых российскими властями решениях и проводимой ими политике.
В марте на 98-й премии "Оскар" в Лос-Анджелесе награду за документальный фильм отдали ленте "Господин Никто против Путина". "Оскар" получили Таланкин и американский документалист Дэвид Боренштайн. Фильм, предположительно, содержит материалы, снятые Таланкиным в российской школе, в том числе в него без разрешения родителей включили кадры с несовершеннолетними, участвующими в школьных мероприятиях. После съемок Таланкин покинул Россию.
* Признан иностранным агентом в России
