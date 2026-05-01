Трамп пригрозил Ирану "разнести все к чертям"

ВАШИНГТОН, 1 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп убежден, что в переговорах с Ираном по атому есть только две альтернативы: сделка или конец исламской республики.

"Хотим ли мы прийти и разнести их к чертям, навсегда положить им конец? Или мы хотим заключить сделку? Такие варианты", - сказал Трамп журналистам.

По его словам, он не хотел бы прибегать к первому варианту из человеческих соображений.