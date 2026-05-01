Трамп пригрозил Ирану "разнести все к чертям"
21:47 01.05.2026
Трамп пригрозил Ирану "разнести все к чертям"

Трамп рассказал об альтернативах по сделке с Ираном

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Трамп заявил, что в переговорах с Ираном по атому есть только две альтернативы: сделка или конец исламской республики.
  • Трамп выразил нежелание прибегать к варианту военного решения из человеческих соображений.
ВАШИНГТОН, 1 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп убежден, что в переговорах с Ираном по атому есть только две альтернативы: сделка или конец исламской республики.
"Хотим ли мы прийти и разнести их к чертям, навсегда положить им конец? Или мы хотим заключить сделку? Такие варианты", - сказал Трамп журналистам.
По его словам, он не хотел бы прибегать к первому варианту из человеческих соображений.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Пока переговоры представителей стран не привели к результатам.
В мире США Иран Израиль Дональд Трамп Военная операция США и Израиля против Ирана
 
 
